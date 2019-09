Hallaron un bebito abandonado en la calle: Habló la mujer que lo encontró

El "ángel" que lo halló

Un bebé fue hallado este domingo en calle, en la localidad mendocina de Las Heras. El varoncito recién nacido estaba abandonado, envuelto en mantas, pero en buen estado de salud. Personal policial lo trasladó en un móvil al hospital.Allí se constató que el bebé nació con 2,600 kg, presuntamente en la semana 38 y llegó con un leve cuadro de hipotermia. Quedó en observación en incubadora. Se abrió una causa y se investiga qué sucedió con los padres del menor.A las 8 de la mañana de ayer Mónica Riveros (45) estaba durmiendo en su casa de Las Heras. Pero los continuos ladridos del perro de sus vecinos la despertaron.Cuando abrió la puerta, pegado al árbol frente a su vivienda, vio un pequeño bulto envuelto en una frazada: era un bebé recién nacido que más tarde los médicos nombraron como Joaquín."Lo único que atiné a hacer fue ver si estaba bien, abrí la sábana que lo envolvía y me di cuenta que no hacía mucho tiempo que había nacido, todavía tenía rastros de sangre y el cordón umbilical largo y mal cortado", describió la mujer quien es empleada de la municipalidad de Las Heras.Ella notó que el bebé tenía las manitos heladas por lo que con la ayuda de su hija de 16 años, que se despertó por tanto revuelo, lo mantuvieron alzado cerca de la estufa. "Una como mamá sabe todo lo que necesita un bebé y me dio mucha tristeza por su desamparo", aseguró. De todas formas aclaró que el bebé no lloró en ningún momento. "Estaba dormidito, ni siquiera abrió los ojos, solo se escuchaban algunos quejidos suaves", detalló aInmediatamente después de comprobar que el pequeño estaba a salvo llamó a una familia amiga para contarles lo que le había pasado y en segundo lugar marcó el 911 y dio aviso a las autoridades. "La Policía vino rapidísimo, habrá tardado unos 15 minutos", recordó. Así tanto Mónica como su hija se quedaron levantadas y atentas a lo que sucediera con el pequeño que inesperadamente se cruzó en su camino. "Gracias a Dios que lo encontramos rápido y que nadie le hizo nada. Por la zona hay muchos perros callejeros y podrían haberle hecho daño", comentó.El camino de Joaquín continuó en los brazos de los policías que lo fueron a buscar y lo trasladaron rápidamente al hospital Ramón Carrillo. Allí fue recibido por los médicos quienes decidieron que quedara internado en Neonatología y lo bautizaron con ese nombre de origen hebreo.Los efectivos policiales quedaron en contacto con el niño y apenas supieron que estaba en buen estado de salud, le avisaron a Mónica. "Yo les agradecí porque la verdad es que fueron muy amables", destacó.Según informaron desde el Ministerio de Salud, el pequeño nació con 38 semanas y pesó poco más de 2.6 kilos. Por el momento permanecerá internado hasta que los médicos lo determinen y cuando sea dado de alta será derivado a la casa cuna, a menos que se presente algún familiar. Si transcurren 30 días sin que se obtengan datos de la familia, un juez podrá decretar el estado de adoptabilidad.Tal vez porque la persona que abandonó a Joaquín la conocía o por mera casualidad, el bebé llegó justo a los brazos de Mónica, una vecina que es reconocida por su actividad solidaria y gran corazón.Por esto, Mónica vive invitando a las personas a cambiar la realidad. "Creemos que con un granito de arena podemos cambiar la realidad de muchos, imaginate si todos pusiéramos un poco", observó.