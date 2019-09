Pretenden regular el trabajo de cuidacoches en Gualeguaychú

El subcomisario Osvaldo Adolf es el autor del proyecto que procura el ordenamiento de la actividad de los cuidacoches en la ciudad de Gualeguaychú, mediante el registro e identificación de cada uno de ellos y su posterior distribución en las zonas en las que no hay estacionamiento medido.Con la regulación de los "trapitos", se buscará dar respuesta a múltiples reclamos de un sector de los vecinos y también turistas que usan frecuentemente el estacionamiento no regulado en la calle, padeciendo en diferentes situaciones, malos tratos y amenazas.Hay muchos cuidacoches que brindan un buen servicio desde hace mucho tiempo en cuadras de la ciudad principalmente en zonas turísticas y gastronómicas.La labor de los denominados "trapitos" está en la mira principalmente desde que ocurrió el incidente en la zona del Casino dónde un remisero fue atacado a tiros.Es por esto que se busca dar un marco legal apropiado para regular la actividad. Se buscará el registro y la identificación de cada uno de ellos y su posterior distribución en las zonas donde actualmente no hay estacionamiento medido.

"Solamente van a poder estar en los lugares habilitados quienes se encuentren perfectamente identificados y habilitados"

"Este proyecto lo venimos trabajando desde el 2017 cuando yo prestaba servicio en la departamental de Gualeguaychú, y allí pudimos observar una serie de cuestiones que se venían dando, principalmente en la zona turística, es decir costanera, casino, restaurantes y boliches, donde las personas que manejan el estacionamiento se aprovechan para obtener un dinero con la excusa de cuidar un vehículo", afirmó el subcomisario Osvaldo Adolf, autor del proyecto sobre regulación del estacionamiento en la ciudad de Gualeguaychú."Cuando uno desciende de un vehículo le dicen que es a voluntad el pago, pero si no satisface la expectativa del que está cobrando, el automovilista puede pasar un mal momento", explicó al dar cuenta de los motivos de la iniciativa.Y continuó: "Muchos turistas y vecinos de Gualeguaychú llaman a la policía diciendo que algunas personas que están en estos estacionamientos no regulados, estaban en estado de ebriedad, exigiendo un monto determinado de dinero".Fue en ese sentido que el funcionario policial anunció que se presentó el proyecto para qué sea evaluado en el Concejo Deliberante, "la pretensión de regularizar el estacionamiento, dándole ciertas reglas de conducta para aquellos que quieran realizar esta actividad de manera seria, y también protegerlos de aquellos que vienen de afuera en verano y se ubican a cobrar el estacionamiento colocándose un chaleco".El proyecto define cuáles son los lugares donde se cobrará el estacionamiento con un monto determinado, por ejemplo para la zona del Casino de Gualeguaychú. En el proyecto están bien definidas las zonas y también se determinan los lugares donde no se debe cobrar estacionamiento, como por ejemplo en las clínicas médicas de la ciudad."Se pretende trabajar con todas las áreas de la municipalidad en conjunto con la policía" señaló. "En el caso de una persona que necesite trabajar y que hoy esté cobrando estacionamiento en un lugar dónde va a estar eximido el pago, se lo reubicará", explicó al respecto."Será importante esta regularización porque en caso de un incidente o inconveniente que ocurra en una calle determinada, con quién cobra el estacionamiento, las autoridades podrán acudir a la persona que está asignada en este lugar. Además servirá de garantía para protegerlos de aquellos que pueden llegar en temporada de verano, y quieran adueñarse de un lugar de manera ilegal", cerró.