El Carnaval del País invertirá $ 60 millones para la temporada 2020

Entre los costos de armado de las tres comparsas y los gastos de la puesta en escena de las diez noches, la Comisión del Carnaval estimó una inversión total de 60 millones para la temporada.



Los prestadores turísticos y la ciudad en general esperan ya con ansias la temporada, ante una crisis que golpea al sector desde hace un tiempo.



Adrián Butteri (O' Bahía) Leandro Rosviar (Ara Yeví) y Juan Eduardo Villagra (Papelitos) tendrán más que nunca poner a prueba su capacidad y creatividad para vestir a 290 integrantes de sus respectivas comparsas con un presupuesto que es erosionado mes a mes por la inflación.



Norberto Rossi presidente de la Comisión del Carnaval, expresó cómo su club, Tiro Federal (comparsa Ara Yeví) se intentó cubrir del temporal financiero.



"Una vez que supimos el resultado de la edición 2019 y obtuvimos la recaudación, decidimos a los veinte días, hacer una compra importante de hierro y polipropileno expandido, los materiales esenciales para el armado de las carrozas.



No sé los demás clubes Pescadores y Juventud Unida si han podido hacer una compra grande, creo que sí, porque todos los que están en el ambiente saben lo que tiene que comprar para poner en marcha los talleres, luego hay compras puntuales para materiales de vestuario que no se pueden calcular en marzo o abril. En nuestro club lo que tratamos de hacer es comprar los insumos que están dolarizados.



Por lo que hemos conversado en las reuniones de la Comisión del Carnaval, todas las entidades venimos un poco ajustadas con los nuevos costos por inflación porque además de los insumos que necesitamos, también hay sueldos que pagar, pero cada comparsa sigue adelante con su trabajo".



Sin créditos y riesgos elevados



El Carnaval, como la industria turística es un sector muy susceptible a los cambios climáticos y económicos, que ponen en riesgo la sustentabilidad del espectáculo. Consultado por esto Rossi dijo que: "En el caso del Tiro Federal nuestro tesorero Celso Bereciartu, nos hizo un presupuesto durante el mes de abril en coordinación con Leo Rosviar que es el director de la comparsa, el cual vamos a tratar de respetar a rajatabla, y lo financiamos con dinero genuino del club, hasta ahora no necesitamos pedir ningún crédito. El compromiso de la Comisión del Carnaval es que la calidad del espectáculo no baje, a causa de la inflación, la idea es poder seguir manteniendo su calidad y siempre seguir avanzando un poco más en cuanto al espectáculo. La situación no es fácil, el miércoles pasado nos juntamos con Diego Fernández el asesor contable de la Comisión, para tener una proyección de la recaudación aproximada que vamos a tener en la temporada en base a un estudio estadístico y a su vez poder tener una entrada que sea acorde al bolsillo de la gente".



Y agregó: "La verdad es que estamos haciendo un gran esfuerzo, hace tres lunes que estamos discutiendo el precio de la entrada. La gente domiciliada en Gualeguaychú y el resto de la provincia de Entre Ríos va a tener un descuento del 50 por ciento. La semana que viene estaremos en la Casa de Entre Ríos promocionando el espectáculo y el 5 de octubre tendremos nuestro stand del Carnaval en la Feria Internacional del Turismo en Buenos Aires, y ya tendremos que ir con el precio de la entrada, sobre todo para las excursiones que nos visitan. Seguramente vamos a tener un precio escalonado, es decir largaremos una promoción hasta el 31 de octubre, a partir del primero de noviembre tendremos otro valor hasta el primero de diciembre y así sucesivamente para poder cerrar ventas y excursiones".



Según estimó Rossi, "históricamente se fijó una entrada a seis dólares, pero tenemos que definir el precio porque tenemos muchas consultas de excursiones y hoy no podemos venderles entradas porque no hemos podido fijar el precio todavía. Esperamos definirlo en la reunión del próximo lunes. Luego pensamos hacer descuentos a las excursiones con una venta mínima de 20 entradas en enero y febrero".



En tanto, confirmó a diario El Argentino que mantendrá la cantidad de 290 integrantes y el número de cuatro carrozas por comparsa como lo exige el estatuto.



"La parte sustancial del estatuto no se modificó, sí se está discutiendo crear una reglamentación para reutilizar estructuras y vestuario, más que nada para evitar las denuncias que tuvimos en la temporada pasada. En lo personal creo que está en cada director poder reciclar y si esto sirve, no significa que caiga en calidad el espectáculo. El reciclaje es un ahorro importante para los clubes, y para el director es una forma de renovar su creatividad y esfuerzo para lograr buenos resultados. Hoy los clubes estamos más que asfixiados, pero pese al reciclaje por lo que he visto el nivel del espectáculo no bajará".



La productora del Carnaval



Rossi indicó que "la propuesta del Sindicato de Televisión se terminó descartando por una cuestión netamente económica. En el concurso privado Cuarta Pared nos ofreció 10 millones de pesos y el Sindicato 7,5 millones de pesos. La productora ganadora del concurso, desembolsó 4 millones de pesos a los 20 días de haber firmado el contrato a fines de mayo, y el resto con cheques con distintos vencimientos en lo que resta del año y en diciembre vence el último pago. Luego Cuarta Pared concesionó las cantinas VIP, que normalmente hacemos el ofrecimiento de este espacio para que puedan atender a los gerentes de las distintas marcas que promocionan en el Carnaval y quieran venir a ver el espectáculo.



Consultad sobre cómo piensan vender el espectáculo en un contexto de crisis económicas, explicó que "contratamos un equipo de personas que van a realizar un trabajo fuerte en redes sociales, además de abocarse al diseño y comunicación en la página de la Comisión del Carnaval. Ya hay tres personas que están trabajando en eso, para actualizar y modificar la página web del Carnaval del País y ahora se sumará la productora. La idea es poder hacer un presupuesto de publicidad para poder inyectarlo desde este mes hasta la última noche del show, con el fin de promocionarlo en las redes. Hoy la gente anda con los teléfonos inteligentes en la mano y hacer una publicidad estática en la vía pública, económicamente es más cara que hacer una promoción de ese tipo en redes. Por ahora vamos a invertir entre 10 mil a 15 mil pesos mensuales para vender al Carnaval del País en las redes sociales previo al espectáculo".



La inversión global



El presidente de la entidad enumeró que: "Cada comparsa aproximadamente invertirá 12 millones de pesos. Es decir que para el armado de las escuadras y carrozas, hasta la primera noche del espectáculo los clubes en total habrán invertido 36 millones estimativamente estimativamente. Luego a esto tenemos que sumarle los costos operativos de abrir el Corsódromo durante las diez noches del espectáculo, entre seguridad, bomberos, Sadaic, emergencia médica, los gastos de reparaciones que se están haciendo ahora, más el mantenimiento durante toda la edición, nos llevará 24 millones de pesos más. Es decir que el gasto total para toda la temporada entre el armado y puesta en escena de las comparsas, nos costará 60 millones de pesos, de acuerdo a nuestros cálculos. En decir que el 11 de enero del 2020, vamos a inaugurar la temporada con 60 millones abajo y tendremos diez noches para recuperar la inversión y obtener rentabilidad".



Finalmente, señaló que "las inversiones que se están haciendo en el Corsódromo, se cuenta la puesta en valor del sector VIP, y la compra de veinte molinetes con lectoras de código QR, lo que le permitirá al espectador pagar su entrada desde su teléfono inteligente, sin necesidad de tener la tarjeta magnética para poder ingresar al predio. "Consideramos que este sistema es una seguridad mayor, para evitar reventa de entradas.