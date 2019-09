¿Ovni sobre el puente colgante de Santa Fe o reflejo de la luna?

Foto 1/2 Foto 2/2

Una periodista rosarina que pernoctaba en el 5 ° piso del hotel UNL ATE registró este domingo cerca de la 1 de la madrugada la presencia de un objeto volador no identificado (ovni) en el cielo santafesino, sobre el emblemático Puente Colgante de la vecina ciudad.



Hasta el momento el suyo es el único testimonio de la presencia de un ovni en el cielo santafesino. Nora Posetti se alojó en el hotel desde el viernes hasta este domingo junto a un grupo de compañeras que visitaron la ciudad con motivo de un congreso de mujeres empresarias y hacedoras.



Como el sábado era la última noche en el hotel decidieron tomar un registro de la clásica postal del Puente Colgante iluminado. "La foto fue capturada desde el balcón del 5° piso, sin vidrios de por medio", contó este domingo Posetti a diario El Litoral.



Por la mañana, durante el desayuno, mientras compartían las fotografías de la visita a Santa Fe a través de WhatsApp, las mujeres se encontraron con la sorpresa del ovni en una de ellas.



"No somos especialistas en la materia, y desconocemos si en Santa Fe existe algún tipo de fenómeno, sólo compartimos el registro fotográfico que nos llamó mucho la atención", dijo Posetti. "Como suele ocurrir, cuando tomamos las fotos no se veía, pero luego apareció en la imagen", contó.



Según pudieron comprobar en las fotografías tomadas, el presunto fenómeno se mantuvo al menos entre las 20.32 hasta las 20.43, ya que en las fotografías posteriores ya no se lo pudo observar.



"Sería bueno que si alguien tomó fotografías cerca de esa hora las comparta, para saber si efectivamente se trató de un ovni", dijo Posetti. Lo cierto es que el movimiento de gente por la zona de la Costanera era grande. "Sólo era el reflejo de la luna"

Tras la difusión de la imagen del ovni en Santa Fe, Jorge Coghlan, director del Centro de Observadores del Espacio (Code), explicó que sólo se trató del "reflejo de la luna".



"La luna se suele reflejar de esa forma en noches nubladas como la de anoche. Está claro que no es un ovni, además los ovnis no existen. El objeto que aparece en la cámara puede llevar a este tipo de confusiones", explicó durante una entrevista en un programa de Aire de Santa Fe.



El tratamiento del tema había comenzado con un diálogo con la periodista Nora Posetti, quien contó sobre la fotografía del objeto no identificado tomada desde el quinto piso del Hotel UNL ATE. Posetti descartó que la imagen sea el reflejo de una lámpara de la habitación y reconoció que cree en la existencia de otros seres.



Mientras se realizaba la entrevista, desde la radio contactaron a Jorge Coghlan, director del Code, y también lo puso al aire para que pueda conversar con Posetti y los conductores del programa. Cuando Coghlan dijo que la imagen era sólo el reflejo de la luna y que no creía en los ovnis, la comunicación con la periodista se cortó.