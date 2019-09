Familiares de hombre muerto por bala policial dieron su versión de lo ocurrido

En medio de una aparente gresca entre vecinos por un robo, una integrante de la Policía Departamental de Concordia, disparó su arma de fuego. El impacto terminó con la vida de Miguel Ángel Varela, de 32 años.Tras lo sucedido, familiares de Varela dieron su versión del hecho que está siendo investigado por la justicia. La causa está en manos del fiscal José Arias.Fue en ese momento cuando pasa por el lugar una integrante de la Policía de Entre Ríos "y se baja de su moto para intentar calmarlos, pero no le hicieron caso y se armó peor; la policía quedó en el medio de las piedras que tiraban para todos lados", circunstancias en la cual "se paró enfrente a mi casa y tiró, me parece que dos tiros y se vino para nuestra vereda", a la par que "viene mi cuñado y me dice: tu hermano está tirado en el piso con un tiro en el pecho".Por su parte, Rubén Varela, padre del joven fallecido precisó que este tipo de peleas "entre patotas del barrio son comunes a la salida de los boliches" y que esa situación tiene cansados a los vecinos del lugar, entre ellos a su hijo "que siempre buscaba la manera que se apaciguaran las cosas" y que "liga una bala de rebote en el medio del pecho, que termina con su vida".El joven fallecido vivía a media cuadra del lugar de la fatal trifulca, era padre de cuatro hijos y trabajaba como jornalero y todo tipo de trabajo "porque siempre se la rebuscaba para llevarle el pan a sus hijos", concluyó su padre en declaraciones a Diario Río Uruguay.