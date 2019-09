Analizan la suspensión de recorridos en Concordia por ataques a colectivos

Policiales Colectivo fue baleado cerca de un asentamiento y vecinos piden seguridad

Atacaron a piedrazos a colectivo de la línea 7 bis, en la esquina de Presbítero Odiard y 11 de Noviembre, en Concordia. Fue en la noche de este jueves. Y se recordará que el miércoles, alrededor de las 22, otra unidad había sido baleada por desconocidos, en la misma zona., el colectivero Marcelo Marrone, mientras radicaba la denuncia en la seccional séptima."Tuvimos dos coches dañados. Llega la noche y no podemos pasar por ahí, la línea 7 Bis no puede trabajar más en esa zona. Gracias a Dios que no lastimaron a ningún pasajero", señaló el trabajador del volante."Una de las alternativas sería suspender el recorrido pero los que pierden son las familias, estudiantes y jubilados ajenos a los ataques vandálicos. Los vecinos no tienen la culpa pero si seguimos así, tendremos que desviar el recorrido porque ya no sabemos que más hacer", comunicó Marrone.Por otra parte, los vecinos volvieron a reclamar procedimientos y allanamientos en el asentamiento en búsqueda de armas y personas con pedido de captura que viven en la zona desde donde atacan a los colectivos urbanos.