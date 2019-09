"Catadores de telos": La iniciativa de una pareja que comparte su experiencia

¿Cómo nació la idea?

En la actualidad hay una cierta facilidad de saber cómo es un lugar, servicio u objeto que queramos adquirir a través de una reseña en un sitio o aplicación.Hoy en día en aplicaciones como Booking o Despegar es muy común poder encontrar hoteles, hostels o departamento en cualquier lugar que queramos ir pero hay un nicho que no está contemplado: los moteles, más conocidos como "telos". Son aquellos alojamientos en los que se paga por hora o por turno: lo que pase entre las cuatro paredes de esa habitación, sólo lo saben quiénes entran a ella.Ante esta falta de información, una pareja santafesina decido ponerse las pilas y decidieron ser "catadores de telos": no es un eufemismo ni una ironía: así decidieron bautizarse para las redes sociales.Aire de Santa Fe se comunicó con los creadores de la cuenta de Instagram, @catadores.de.telos para conocer en qué consiste su página y cómo crean las reseñas.La pareja de santafesinos se conoce hace un año. Hace seis meses, los jóvenes se pusieron de novios y decidieron hacer esta cuenta tan picante.Para la nota decidieron adoptar nombres ficticios. "Nosotros ofrecemos información sobre los hoteles así la gente puede informarse, saber dónde ir y disfrutar del momento", explicó "Emiliano"."Somos bastante transparentes, siempre tratamos de ir con la verdad. Subimos fotos y una descripción bastante amplia", dijo "Sofía".En cada descripción de los moteles se puede conocer la ubicación del mismo, el precio de las diferentes habitaciones y los diversos servicios que se pueden pedir en la habitación."Nace en un hotel. Estábamos hablando y entre risas, y como que nos parecía divertido hacerlo. Por qué no informarle a la gente de donde puede ir y qué son esos lugares".Además resaltan que es un nicho que interesa, no hay mucha información sobre los moteles en la ciudad y solo queda ir a sorprenderse. "Tenemos una sección en el Instagram que son anécdotas que es donde los seguidores pueden mandar, cosas que le pasaron, fotos o experiencias", precisan.Esta cuenta de Instagram comenzó como un hobby, una aventura entre la pareja para recorrer, conocer e informar a la gente sobre estos hoteles."Queríamos tener algo que sea esa relación que solo lo podamos compartir nosotros y a la vez con todo el mundo", resaltaron ambos en la entrevista.