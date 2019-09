Impactante relato: Madre de adicto pide que lo internen porque es "un peligro"

Mirta, madre de Mario, un adicto de 27 años, pidió la internación de su hijo en un impactante testimonio en RadioMáxima.

"Hace 13 años que vengo padeciendo y suplicando ayuda en Gualeguaychú. Siento que a nadie le importan los adictos, cuanto más se mueran mejor. Empezó a los 15 años y es una tortura lo que vivimos. Duermo con las cosas debajo de la cama para que no se lleve nada, porque todo le sirve para vender o cambiar por droga. Es como si ya me hubiera comprado tres casas todo lo que me ha sacado. Pero más allá de esto, mi impotencia es que ni en la policía ni en el hospital ni en el tribunal les importa nada. Desde el viernes pasado que estoy pidiendo que me ayuden a buscarlo para llevarlo al hospital aunque sea. Él estuvo bien durante tres meses, había recuperado a sus tres hijos que tiene y me decía que nunca más iba a caer. Estuvo en varios lugares para recuperarse, 8 meses en El Candil, casi cinco años en Concepción del Uruguay, en El Prado, lo llevé a Santa Fe, pero nada dio resultado", relató la madre.



"Antes de ayer, le juró al padre que lo va a matar, estaba fuera de sí. No quiero que haya otro Lucas, que haya otro muerto, yo lo veía temblar y no puedo seguir soportando esto. Con el padre habían discutido, él lo estaba ayudando, si bien cuando fue chico no estaba presente, pero ahora si y la cabeza de mi hijo está mal, lo agredió, lo tiró al suelo y le juró que lo iba a matar, va a pasar una tragedia, porque mi hijo no es el, es un monstruo que hizo la droga. Mi hijo es un peligro para él y para cualquiera, así como reaccionó con su papá, lo puede hacer con otro. Lo atacó con un cuchillo, que menos mal que se dobló porque si no hubiese sido una tragedia", cuenta en medio de una crisis emocional.



Solamente el que tiene un hijo adicto sabe lo que vivo. Escuchar que digan que son unas lacras, que hay que ponerlos contra la pared, duele mucho, porque él era un chico como cualquiera, la droga lo cambió, lo he llevado a todos lados, a veces hasta esposado. El único lugar donde él se sintió bien fue en El Prado, él se vino porque decía que si podía allá, iba a poder acá, pero volvió a recaer y lo que quiero es que un juez de la orden de encontrarlo para que lo internen porque así va a terminar en tragedia", finalizó.