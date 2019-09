Ya está el emoji del mate: En qué celulares está disponible

El tan reclamado emoji del mate ya llegó. Eso sí, está disponible en los equipos con Android 10, que es la última actualización.Un grupo de argentinos había propuesto el emoji durante diciembre de 2017 y este mes se lo presentó de manera oficial.Quienes tengan dispositivos móvilesmás para poder usarlo y para que esté disponible en Whatsapp habrá que esperar hasta diciembre.para los Nokia 9 PureView, Nokia 8.1 y Nokia 7.1. A principios de 2020 llegará al Nokia 7 Plus, Nokia 6.1 Plus y Nokia 6, para luego continuar con los demás los modelos.Samsung no confirmó las fechas de actualización a Android 10, pero se espera que el Galaxy Note 10, su lanzamiento más reciente, sea el primero. En el caso de Galaxy Note 9, Galaxy S10 y S9 se para enero de 2020.En el caso de losserían el One y One Vision. Mientras tanto, los de la serie G7, Z4 y Z3 y E6 lo harían para fines de este año.Además se espera que en los aparatos de LG se actualice desde el 8 de septiembre en los siguientes modelos: Huawei Mate 20, Huawei Mate 20, ProHuawei Mate 20 Porsche Design, Huawei Mate 20 X, Huawei Mate P30, Huawei Mate P30, ProHuawei Mate P30 Lite, Honor V20 y Honor Magic 2.