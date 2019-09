El Ventilador: Algunas opiniones sobre los adultos mayores

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:



La edad no es sólo un indicador del paso del tiempo. En el orden social, los años que una persona tiene determinan muchas cosas más: el trabajo que puede conseguir, la vestimenta que puede o no quedarle bien, las actividades a las que puede concurrir, entre muchas otras.Por otra parte, si está demostrado que una persona es activa aún a los 60 o 65 años... ¿debería serlo también para desempeñarse en el mercado laboral?-"Tengo 68 años, soy jubilada provincial, hago deportes (básquet, Newcom), estudio inglés, guitarra, jardín; viajo ¡SOY FELIZ!".-"Me gusta que hablen de la tercera edad. Soy enfermera del San Vicente de Paúl y créanme que estas personas soy muy dignas de admirar, tienen mucho para dar y cuentan con enseñanzas de vida. Nosotros tenemos a una anciana que cumple 95 años y anda como que si nada, se vale por si misma. Tenemos 48 ancianas y estoy muy feliz trabajando en ese lugar".-"Es muy importante que se trate en los medios de comunicación la temática vejez, brindo por ello. Siendo que nuestra provincia es una de las más envejecidas. Saludos a todos mis compañeros del tejo. Dr. Esteban Sartore, director del Hospital Palma".-"Viejos son los trapos. Yo tengo 69 años, con 7 años de jubilada. Trabajo, hago un taller de pintura en telas y cuido de dos nietos y mi marido de 80 años, que también anda de diez".-"Felicito al programa por tratar este hermoso tema, con gente que hizo mucho y hoy disfruta de la vida. Besos para todos. Excelente médica Andrea Gan. Atiende con mucho amor a los adultos mayores. Beso para ella".-"Adultos mayores nos cambió la vida. Tengo 60 años y mi esposo 61, jugamos golfcrocket, hacemos talleres de tejidos y ahora tango. Nos cambió la vida. Las colonias, las fiestas, primaveras, compartir tanto y hacernos amigos. La fiesta de disfraces y muchísimos talleres nos rejuvenecen. Estela Leguizamón es una grosa y "Motito" Cuadra uno de los tantos cientos de adultos".-"Quiero mandarle un beso grande a la Dra. Andrea Gan y felicitarla por la excelente profesional que es".-"Felicitaciones Liliana y Rómulo (ex jugador de futbol y boxeador), campeones de la vida".-"Excelente profesional y mejor persona la Dra Gan".-"Soy un jubilado de 80 años. Estoy jugando al tejo en el centro de jubilados 19 de septiembre, donde tenemos 4 canchas. Los varones vamos lunes, miércoles y sábados de 16 a 20; las mujeres de 8 a 10 los martes y jueves. Las puertas están abiertas para los que quieran ir. Hacemos mate, café, tortas fritas y una vez al mes una cena de camaradería".-"Saludo a Estela es una emprendedora incansable. La conozco de los mejores tiempos de Los Toritos. Saluda Jorge".-"Adultos mayores cambio desde que Rosana es la directora".-"Liliana y Rómulo, los mejores coordinadores de tejo en Paraná. Nos hace feliz estar con toda esa gente maravillosa".-"¿Por qué no puedo integrarme a los grupos? No me identifico con ellos. Si soy adulto mayor, cuando voy al centro de jubilados, ¿por qué me quedo afuera a esperar mi turno?".-"En especial a la Dra. Andrea Gan, muy humana en tratar a los abuelos en su hogar. Lo sé por experiencia que tuve de una tía y atendió a mi mamá en casa. Y te das cuenta, que sabe de como es la manera de tratar a los ancianos. Yo soy jubilada reciente".-"Excelente persona y profesional Lía Oviedo".-"Quiero saludar a mis compañeros de tejo. Hermoso grupo".-"Mi mamá tiene 61 años y va al taller de herrería, mosaiquismo y es una abuela que camina una hora por día para buscar a mi bebé al jardín. Una genia".-"Saludos a Rómulo y Liliana, personas muy solidarias".-"Quiero saludar a Rosita, que está presente. La quiero mucho".-"Quiero mandarle un saludo a Cuadra y a la señora que nos están representando. Somos de Gazzano, un abrazo para todos y que Rosana Toso no nos deje nunca".-"Desde Viale, saludos a Mirta Luna, mi cuñada. Jugadora y campeona de Tejo. Felicitaciones".-"¿Por qué no hay gente capacitada en los hogares? ¿Quién controla a los profesionales que van? Y en UPCN no es buena la capacitación, es todo muy turbio".-"¿Dónde se juntan los adultos mayores?".-"Soy enfermera jubilada. Trabajé hasta que me jubilé con adultos mayores. Fui muy feliz con ellos y hoy sigo siendo feliz con 72 años".-"Felicitaciones a los profesionales que trabajan con los adultos mayores. Beso grande a mi tía Mirta, que la queremos mucho. Una genia jugando al tejo y haciendo manualidades. Hizo un reloj de pared espectacular. Su sobrina Adela Cruzado y familia".-"También soy enferma oncológica y sigo los consejos de Estelita. Ella siempre me dice "A seguir en la vida". Hace 40 días que me operaron, juego al tejo, newcom, golfcroquet. Un beso Saludos a Romulo y Liliana, nuestros coordinadores de tejo. ¡Arriba adultos mayores!".-"Muy linda la temática. Los estoy mirando y escuchando muy atento. Saludos a Estela Leguizamón, soy Walter Bogado y también la saluda Vanina, mi novia".-"Mi respeto y admiración por San Vicente de Paúl, de calle Zanni, que cuidaron con amor a mi tía. Es el más humilde y hermoso".-"En la zona sur todos son adultos mayores".-"Unas de las cosas que no estoy de acuerdo es que no realizan casas para sacar de su hábitat a la persona mayor".-"Tengo 63 años. Gracias a Adultos Mayores y a Rosana Toso. Nos cambió la vida a muchos: hacemos ritmo bachata, tango y folklore y la vida tiene otro color. En mi caso esta vida de hoy me llena de felicidad, el compartir con otras personas de mi edad nos mantiene la mente joven y demuestra que cuando se quiere se puede".-"Saludo especial a Estelita de parte de Marta y sus compañeras de NewCom. La queremos mucho".-"Saludos para Estelita mi compañera de newcom en Paraná Rojo. Soy Daniel".-"Tengo 65 años. Me encanta la natación, quisiera saber en qué lugar hay natación gratis, pero en invierno. En verano sé que hay, el problema es en invierno. Soy jubilada nacional y con la mínima para pagar no me alcanza".-"Saludos a la Dra. Andrea Gan. Es una excelente médica, pero mejor persona. Soy Claudia Biettler".