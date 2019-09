Escalofriante relato del abuelo del niño que murió tras el ataque de una jauría

Sociedad Un nene de dos años murió tras un brutal ataque de perros callejeros

Jauría alterada

Tenía lesiones en la cara

"Era mi regalón"

Todos los días Sahir Peñaloza, un bebé de dos años y diez meses, salía al fondo de su casa a jugar luego del almuerzo. Luego de comer, el bebé le pidió a su abuelo, Juan Antonio Peñaloza, salir un ratito. Como siempre, Antonio salió a los minutos para ver cómo estaba el niño, al no verlo caminó unos pasos y vio la jauría de perros que viven al lado de su casa muy alterados.El hombre se acercó y los animales se fueron. Allí vio que su nieto había sido atacado. Lo alzó, llamó a la Policía y a la ambulancia. Ya era tarde, el niño había muerto por las heridas provocadas por los animales.Todo sucedió alrededor de las 14 del miércoles después de que el pequeño había almorzado en casa como todos los días. "Él suele abrir la puerta y salir a jugar, tengo un galpón con un caballito y pensé que estaba ahí", relató destacando luego que "él andaba por el callejón y nunca lo han atacado los perros".En total eran nueve perros, de los cuales se logró atrapar a seis. En el lugar había una perra que estaba amamantando a sus cachorros y se cree que eso pudo haber alterado a la jauría para atacar al menor."Salí a buscarlo y vi que habían nueve perros que estaban tironeando algo, los corrí y era mi nieto", contó acongojado en Telesol, Antonio Peñaloza, abuelo del niño. El hombre relató que en ese momento, tomó en sus brazos al niño y lo llevó para dentro de su casa."Lo alcé y lo llevé a mi casa, pensé que estaba con vida pero no era así. Tenía lesiones en la cara, en los brazos, los perros le comieron la pierna derecha, el muslo. Fue un momento que ni yo me explico", agregó el abuelo.El niño ingresó al hospital Marcial Quiroga con múltiples heridas pero ya sin vida. Si bien le hicieron reanimación, no lograron salvarlo.El 10 de noviembre Sahir cumplía los tres años. El pequeño era el único hijo de Hilda Antonella Peñaloza, de 19 años. "Era mi regalón, el único hijo de mi hija. Se criaba conmigo", agregó el hombre visiblemente quebrado.Sobre el destino de los perros, según informaron los vecinos fueron trasladados seis de los nueve animales. Hasta ahora, nunca se registraron antecedentes de ataques.El tremendo episodio se produjo en el callejón Tello, en Marquesado. Los perros cuidaban la finca "Los Abuelos". Según indicó Peñaloza, los animales nunca se habían violentado. No saben qué pasó que terminó desencadenando semejante ataque. Incluso el hombre aseguró que era habitual que Sahir jugara con los perros. Fuente: (TiempoSanJuan).-