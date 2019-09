Quejas en Crespo por las consecuencias que acarrea la cría de palomas mensajeras

Una vecina de Barrio Jardín llevó su problemática hasta el Concejo Deliberante de la ciudad de Crespo, al detallar los inconvenientes que le genera la cría y adiestramiento de palomas mensajeras en proximidad a su domicilio.La mujer expuso que "un grupo de vecinos" se encuentran aquejados por los efectos de la Colombofilia, e instó a los concejales a que se elaboren normativas que regulen la actividad.Mediante una nota ingresada al Honorable Concejo Deliberante, hizo saber a los ediles queDe acuerdo a lo que indicó, "la construcción que posee esta persona para agrupar a las palomas está en un segundo piso y tiene ventanas abiertas, con tejido, inclusive una de ellas está ubicada para el patio de su casa, cosa que está totalmente prohibido"."Con mi familia. El tender de ropa se encuentra sucio con heces todos los días y la ropa es imposible de limpiar en éstas condiciones. Los juegos de niños que poseo se encuentran totalmente sucios por el mismo motivo., relató la vecina."El problema no es una cuestión estética del lugar,a esta altura", suscribió la mujer, al tiempo que precisó su requerimiento a los concejales: "Se tomen medidas con este tipo de deportes, porque si bien es un deporte los vecinos no tenemos la obligación de soportar lo que trae aparejado por tener esa cantidad de palomas y en esas condiciones. En el caso de que la ordenanza referida a las 'aves de corral' ya existente, no se adapte a este tipo de aves,La nota tomó estado parlamentario y será analizada por ambos bloques de concejales, en futuras reuniones de comisión.