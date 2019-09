Entre Ríos, entre las 6 provincias con más muertes de mujeres por violencia

Seis de los casos ocurridos a nivel provincial en 2019 fueron directos, uno vinculado y un transfemicidio, de acuerdo a los datos aportados por el Observatorio de Mumalá, que realizó un relevamiento en todo el país. El relevamiento abarca desde el 1º de enero hasta el 31 de agosto de este año y fue realizado a partir de medios gráficos y digitales de todo el país. Caso por caso Jesica Riquelme fue asesinada a golpes a manos de su expareja, Jesús Sánchez (38). Ocurrió en Federal el 2 de febrero pasado. El agresor fue hallado ahorcado en la dependencia policial donde permanecía detenido. La joven estaba embarazada de 7 meses al momento del femicidio. En el hospital se le practicó una cesárea de emergencia y se logró salvar a la beba, que finalmente falleció en agosto.



La nena Nahiara Cristo (2) fue asesinada en Paraná el 7 de febrero. Tenía signos de haber sido torturada. Por el femicidio están imputados su padre, Miguel Jorge Cristo, y su madrastra, Yanina Soledad Lescano, como autor y coautora, respectivamente. Ambos se encuentran con prisión preventiva y la causa ya fue elevada a juicio.



Rosa Páez (32) y Florencia Anahí Páez (14) son madre e hija. Fueron asesinadas a puñaladas en Villaguay, el 18 de julio, en plena vía pública. El principal sospechoso es la pareja de la adolescente, de 21 años, identificado como Brian Ballesteros, que se encuentra detenido. El femicidio de Rosa es vinculado.



Lucía Barrera, mujer trans de 37 años, fue asesinada en Paraná el 18 de julio. Su cuerpo, que presentaba múltiples heridas de arma blanca, fue encontrado en su domicilio. Aún se desconoce la identidad del agresor. Se trata de un transfemicidio.



Solange René Herrero (64) fue estrangulada en su casa de Villa Elisa, el 25 de julio pasado. El agresor es su expareja, Jorge Oscar Dussling, que se encuentra detenido.



Liliana Noemi Godoy (46) fue asesinada a golpes en su domicilio de Concordia el 5 de agosto. El agresor es un vecino de la mujer, de 25 años.



El cuerpo de Albana Mariel Ríos (17) fue hallado colgado de un árbol en un campo lindero al acceso de Bovril, el 14 de agosto pasado. Presentaba signos de violencia y una herida de arma blanca. El femicida es José Cafarello (23), que fue encontrado ahorcado en el interior de su casa. En Argentina De acuerdo a los datos recogidos por Mumalá, en todo el país se cometieron 178 femicidios entre el 1º de enero y el 31 de agosto de 2019. De ellos, 151 fueron femicidios directos; 23 vinculados (10 de mujeres y niñas, y 13 de varones y niños); y 4 trans/travesticidios. Además, hay otros 29 casos en proceso de investigación.



Esto significa que en Argentina una mujer es asesinada cada 32 horas como consecuencia de la violencia machista.



Respecto al vínculo de la víctima con el femicida, el 40% de los casos eran pareja; el 28% expareja; 16% conocidos; 10% familiar; 4% desconocidos, y no hay datos en el 2% de los casos.



En relación a la modalidad del femicidio, se usó arma blanca en el 30% de los casos; arma de fuego en el 26%; en un 17% las mujeres fueron muertas a golpes; en un 13% asfixiadas; un 8% quemadas y un 6% otras modalidades (torturadas, envenenadas, caídas de altura).



La mayor parte de las víctimas se ubican en la franja etaria que va de 19 a 40 años: 47%; le sigue de 41 a 60 años: 24%; 0 a 12 años: 10%; más de 60 años: 9%; de 16 a 18 años: 5 %; Sin datos: 4%; y de 13 a 15 años: 1%.



Según los datos del Observatorio Mumalá, el 17% de mujeres víctimas de femicidio había denunciado a su agresor y el 2% de ellas tenía botón antipánico. El 6% de las víctimas fue abusada sexualmente y el 10% estuvo desaparecida. En el 36% de los casos, víctima y victimario convivían.





Además, 146 niños, niñas o adolescentes se quedaron sin madre.



Las provincias con tasa más alta de feminicidios son Chaco (2.1%), Chubut (2%), Formosa (2%), Catamarca (1.4%) y La Pampa (1.2%). Inmediatamente después, se ubican Entre Ríos y Misiones, con 1.1%, y Santa Fe y La Rioja, con 1%. Luego, Corrientes (0.9%), Jujuy, Río Negro y San Juan (0.8%), Córdoba (0.7%), Buenos Aires, Neuquén y Santa Cruz (0.6%), Mendoza (0.5%), Santiago del Estero (0.4%), Salta (0.3%) y CABA (0.2%). San Luis y Tierra del Fuego tienen 0 %. Emergencia Desde Mumalá se exigió al Estado nacional la declaración de Emergencia por violencia machista. "Es de carácter urgente que se tomen medidas concretas y efectivas para la prevención, asistencia y erradicación de las violencias contra las mujeres e identidades disidentes", se indicó en un documento.



"Ante la grave situación que atravesamos, no se obtuvieron respuestas por parte del gobierno de Mauricio Macri, como así tampoco de las instituciones encargadas de ejecutar políticas públicas para abordar esta problemática. De igual manera sucedía en el gobierno anterior. Ni Macri ni Cristina tuvieron la decisión política de hacerle frente a esta problemática", denunciaron.



Además se remarcó que "desde la sanción de la ley 26.485 contra la violencia machista en 2009 hasta la fecha, no se ha destinado un presupuesto acorde para efectivizar las políticas públicas necesarias, siendo que nunca alcanzó el 0,01% del presupuesto total y considerando que las mujeres representamos más del 50% de la población". (APF)