Un mago drogó a nenes de un jardín, los abusó y los amenazó con un cuchillo

Un mago, de 34 años, está acusado de abusar, drogar y amenazar con cuchillos a nenes durante espectáculos de trucos realizados en el patio de un jardín de infantes de Lomas de Zamora. Los eventos se realizaron en varias ocasiones y sin permiso de los padres de los alumnos. Ya se realizaron siete denuncias penales. Unos 90 menores habrían sido testigos de los aberrantes actos.Según denunciaron alos padres de las víctimas, los hechos trascurrieron en varios oportunidades durante el último mes de agosto en el Jardín N° 917 situado en Pedro Mascagni 395 del barrio Portela, en el mencionado distrito del sur del Gran Buenos Aires.En ese establecimiento se presentó el mago Paulo, un sujeto que se dedica a animar fiestas infantiles con espectáculos de magia y circenses. Sin embargo, el individuo sacó a relucir sus más bajos instintos con menos de entre 3 y 6 años.El modus oprandi de Paulo se repitió se repitió en varias ocasiones, sin que las maestras a cargo de los 90 chicos ni las autoridades del colegio se dieran cuenta de los aberrantes sucesos.El mago ofrecía sus " shows" en el patio del establecimiento educativo. Para ello, montaba un pequeño escenario con un telón, detrás del que se ubicaba para exhibir sus trucos.Sin embargo, en ese lugar, el degenerado aprovechaba para llevar a los niños, manosearlos, desvestirlos y obligarlos a ingerir drogas.Los incalificables hechos salieron a la luz gracias a la valentía de una nena de 6 años que se animó a contarle lo sucedido a sus padres. Luego, las familias del resto de los alumnos interrogó a los menores y ratificaron la terrible historia.

Una trama de terror

"Me levantó la remera, me puso el dedo en la boca, me tocó, colocó un cuchillo en mi pera y me dijo que no diga nada, que es un secreto que tiene él conmigo", reveló llorando la nena de 6 años a sus padres, que la retaron al advertir sus extraños cambios de comportamiento. "Fue Juan", dijo, en referencia al nombre de fantasía que utilizó el acusado, de 34 años, oriundo de Tapiales.A partir de esta dramática declaración, progenitores de otros alumnos les preguntaron a sus hijos, quienes ratificaron la historia y sumaron detalles aún más escalofriantes. Según los dichos de los propios nenes, este hombre apareció en el colegio durante varias ocasiones y brindó espectáculos de "magia" para alumnos de sala de 3, de 4 y de 5 en el patio del establecimiento. En total, dichos espectáculos, por llamarlos de algún modo, fueron presenciados por casi 90 menores.

La versión del colegio

"Mientras que las señoritas estaban en las salitas, el mago estaba en el patio con nosotros. A algunos, nos hizo ponernos contra la pared, nos bajó los pantalones, nos tocó y, después, lanzó cuchillos que impactaban muy cerca nuestro", contaron los menores.El mago, en plena función, con el cuchillo que usó para amedrentar a los chicos.Agregaron que también fueron obligados a consumir un "polvo blanco" y que, luego de probarlo, empezaron a ver que "los títeres del mago se movían" y que "aparecieron en el patio del colegio figuras extrañas, monstruos".Las autoridades de la institución manifestaron que las docentes acompañaron a los menores en todo momento y que el relato de decenas de alumnos puede ser "inventos de chicos".Los padres de los menores se juntaron en la puerta del establecimiento y para pedir una inmediata respuesta de la directora del Jardín. Realizaron al menos siete denuncias en la Comisaría de la Mujer de Temperley. El caso está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 9 de Lomas de Zamora.