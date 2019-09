Joven de 17 años le salvó la vida a un bebé al realizarle RCP

Foto: Ilustrativa

El hecho ocurrió el domingo a la mañana en Fontezuela, un pequeño pueblo del partido bonaerense de Pergamino.



Gerónimo Nazar salió de su casa al escuchar los gritos desesperados de una mujer, quien pedía auxilio para su hijo de un año, ya que no mostraba signos vitales.



"Encuentro a mi vecina con el nene en el piso. Pido en mi casa que llamen a la ambulancia y me acerco hacia la criatura. Empiezo a practicarle RCP, pero no respondía, en un momento pensé que estaba muerto", relató el joven.



Contó que lograron estabilizarlo una vez que se sumó la ayuda de su padre. "Hizo unos chillidos y largó un poco de agua por la boca. Seguimos hasta que rompió en un llanto y escupió gran cantidad de agua", detalló.



Luego, continuó: "En total fueron 10 minutos, pero sentí que pasaron tres o cuatro horas. Fue el llanto más hermoso que escuché de un bebé, y el más tranquilizador".



Minutos más tarde, un equipo médico de emergencia terminó de atender al nene y la ambulancia lo trasladó a un centro de salud. "Lo fui a visitar y está bien, sigue en observación. Esperamos que en estos días le den el alta", dijo.



La familia le agradeció por su gran coraje de salvar la vida del bebé de tan solo un año. Además, contó que aprendió RCP con cursos en el colegio.



Tras el hecho, a través de su perfil en una red social, Gerónimo escribió: "Primero y más que nada quiero agradecer a todas las personas que me mandan mensajes, me llaman, me felicitan ya sean conocidos o no, sus saludos están y me hace muy bien leerlo. Espero que la noticia se haga viral y cada una de las personas tome conciencia de lo importante que es la RCP, uno nunca sabe cuándo va a hacer falta, es difícil de creer pero nuestras manos pueden salvar vidas. Gracias a Dios, Gaspar está muy bien de salud y esperemos que pronto este en la casa, nuevamente muchas gracias a todos y nunca duden en hacer el curso de RCP".