Ordenan reincorporar a las cuatro conductoras del transporte público despedidas

Cubrían licencias

La denuncia

En un fallo inédito, la Justicia rosarina avaló el pedido de cuatro mujeres, choferes del transporte público de pasajeros, para ser reincorporadas, luego que presentaran un amparo por discriminación de género.De este modo, la empresa Movi Rosario, deberá reincorporar a las cuatro conductoras. También se dispuso una compensación dineraria a las cuatro demandantes por el daño moral.Así lo confirmó la abogada de las mujeres, Romina Perea, en diálogo con el programa El Cuarto Poder. De acuerdo a este fallo, la empresa Movi Rosario SAU deberá incorporar a Natalia Verónica Munafo, María Etelvina Álvarez, Alejandra Isabel Avendaño y Silvina Ada Moreno como "chofer guarda" dentro de los tres días de notificada la sentencia.Las mencionadas, luego de pasar los exámenes de rigor exigidos para poder conducir colectivos, habían sido contratadas para cubrir licencias por vacaciones, pero no fueron incorporadas a planta permanente con posterioridad, a pesar de haber existido 19 vacantes.Esos lugares fueron ocupados, en su totalidad, por hombres pese a que una ordenanza del año 2006 ya obligaba a cubrir en forma igualitaria entre mujeres y varones, garantizando el ingreso de una mujer por cada dos puestos vacantes.Al momento de dictar la sentencia definitiva, la jueza Paula Calace Vigo, titular del Juzgado Laboral N°10 de los Tribunales de Rosario, entendió comprobada la discriminación por género denunciada por las trabajadoras, no sólo por el incumplimiento a la normativa estatal de 2006 tendiente a garantizar la "igualdad real de oportunidades" (Semtur ?absorbida por Movi? jamás había incorporada a una mujer), sino debido a que la empresa tampoco ofreció prueba alguna que desacreditase la idoneidad de las cuatro mujeres que ya se habían desempeñado como choferes de la empresa, indica el portal Rosario 3.A fines de abril, María Álvarez junto a otras tres conductoras afectadas presentaron un amparo judicial por discriminación de género y para lograr que se cumpla la ordenanza vigente que implica la paridad entre hombres y mujeres para desempeñarse como choferes de colectivos. La Justicia aceptó el recurso de amparo.Además explicó que en Rosario hay una ordenanza desde el 2006 que ordena una paridad de cupo, cada dos vacantes tiene que ingresar una mujer.En 2017, luego de varias batallas para que la ordenanza se cumpla, se consigue un decreto donde se crea un registro de las mujeres que se postulan para conducir un colectivo.En el caso particular de las denunciantes, entraron por tres meses a la compañía Movi con la promesa de quedar efectivas y después las vacantes las ocuparon todos hombres", señaló.