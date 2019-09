Unas 500 personas por día piden refinanciar la factura de la luz en Concordia

En la ciudad de Concordia, cada vez son más las familias que tienen problemas para abonar el servicio eléctrico y el número de bajas sigue aumentando. Por día se atienden a más de 500 personas en la Cooperativa Eléctrica que buscan refinanciar el servicio para evitar llegar al corte. El dato surge de los números que se entregan por día en las receptorías de atención al público para realizar el trámite de la refinanciación del pago.



Sólo basta ir a cualquier hora de la mañana a la Cooperativa Eléctrica para interiorizarse de esta situación, hay colas y se entregan más de 500 números cada jornada, son usuarios que apelan a la refinanciación o al pago en cuotas de la factura.



"Hay que tomarse toda la mañana, tener paciencia y esperar, acá nos encontramos todos, no me alcanza para pagar la boleta de luz, tampoco me alcanza para vivir", dice Natalia una joven madre, mientras espera a ser atendida para refinanciar su deuda.



En el pasado mes de mayo, el vicepresidente de la entidad, Héctor Russo confirmó que había más de 10.000 vecinos que tenían problemas para abonar el servicio.



"Desde un principio dimos ocho cuotas sin interés, pero en el orden nacional cuando reclamamos por el aumento del 35 por ciento del primero de febrero y de marzo, cuando concurrimos a la Secretaria de Energía de la Nación y fuimos a plantear este problema y pedir para pagar en cuotas porque le dábamos esa facilidad al usuario, lamentablemente no nos hicieron caso. Queremos decirle a los socios que estamos haciendo lo imposible y un gran esfuerzo para que estén dentro del circuito, alguna solución debe tener cada caso, hay que buscarle la vuelta", explicó.



"El 30 por ciento de lo facturado a los residenciales es menor a 800 pesos y el 53 por ciento es inferior a 1500 pesos, sé que es difícil pero en gasto de energía, esa cifras son más baratas que pagar el cable, sin entrar en comparaciones", aclaró el integrante del directorio de CEC.