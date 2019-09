Facebook también planea ocultar la cantidad de "me gusta" en las publicaciones

Hace un tiempo se supo que Instagram comenzaría a ocultar la cantidad de "me gusta" que se ven en las publicaciones. De hecho esta función se comenzó a habilitar en 7 países y la idea es extender el alcance a otros sitios también. La novedad ahora es que Facebook estaría planeando hacer lo mismo.



El dato fue difundido por la desarrolladora Jane Manchun Wong que suele develar por medio de su cuenta de Twitter novedades de software que encuentra analizando diferentes plataformas.



Facebook le confirmó a TechCrunch que están trabajando en este sistema pero no ofrecieron muchos detalles más. Sólo se sabe que todavía no está disponible para usuarios pero lo cierto es que ya se está trabajando en esta opción.



Cabe recordar que la idea de ocultar los "me gusta" en Instagram surgió para ayudar a que los usuarios dejen de comparar la popularidad o el nivel de aprobación de sus posteos con el que reciben otros usuarios de la red .



El proyecto en el que está trabajando Facebook es exactamente al que se comenzó a implementar en Instagram: dejar de mostrar el número total de usuarios que interactuaron, por medio de likes y reacciones, con el posteo. Sólo se visualizará el nombre de una persona acompañado por el texto "otros".



Así, nadie más podrá conocer la cifra total de reacciones o "me gusta" que recibió un posteo, salvo por el propietario de la cuenta que sí continuará teniendo acceso al listado de personas que tuvieron algún tipo de interacción con su publicación.



En el caso de Instagram, esta nueva actualización está disponible en Australia, Brasil, Canadá, Irlanda, Italia, Japón y Nueva Zelanda. Aunque también le comenzó a llegar a algunos usuarios en particular en otros países del mundo.



En los últimos años surgió preocupación por el impacto que pueden tener las redes sociales en el estado de ánimo de la gente, sobre todo de los más jóvenes. Se han publicado varios estudios que alertan sobre los efectos nocivos que pueden tener estas plataformas en la autoestima de los usuarios.



Según un informe de la Universidad de Pensilvania, el uso excesivo de redes sociales puede derivar en depresión y en un incremento de la sensación de soledad. Éste es apenas uno de los estudios que alertan sobre el impacto que las redes podrían tener en la psiquis de la gente.