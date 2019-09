Video: Productor cosechaba en campo de maíz y encontró cuatro crías de puma

Respetar a los animales ?

Un productor rural de la localidad de Embajador Martini, departamento pampeano de Realicó, logró divisar cuatro crías de puma mientras cosechaba y pudo evitar arrollarlas. "Pude parar a tiempo. Los dejé tranqui en donde estaban" comentó Hernán Scherger en su cuenta de Facebook.El joven productor agropecuario estaba cosechando cuando advirtió la presencia de los pequeños felinos y logró detener a escasos metros la maquinaria. Decidió rodear el lugar y según declaró: "dejó sin cosechar el sector donde estaban los cachorros".Al bajarse, advirtió que las cinco crías eran pumas ya que, los cachorros aún conservan manchas en su pelaje. "Venir cosechando a 7,5 km y visualizarlos no fue fácil", agregó el productor y añadió que "desde la cosechadora o tractor me toca disfrutar y respetar de la naturaleza, viendo animales salvajes. Pero no siempre puedo sacar fotos", afirmó.