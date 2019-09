Preocupación entre beneficiarios de créditos UVA por cuotas "impagables"

Los créditos hipotecarios en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) ajustan cada mes la cuota y el capital según la tasa de inflación oficial. Al otorgarse el dinero, las cuotas no podían afectar más del 25% de los ingresos del tomador, pero ante la escalada inflacionaria, esa proporción fue creciendo y las cuotas se tornaron "impagables".



"En 2015 salimos sorteados en Procrear Bicentenario para construir nuestra vivienda, única y familiar, y nos otorgaron un crédito a tasa fija que va subiendo a una tasa estipulada cada dos años, con lo cual, hasta que finalicemos el crédito, sabremos cuánto pagamos. Pero ese crédito, con el cambio de gestión de gobierno, no nos alcanzó y en 2016 pedimos un crédito complementario, el que nos lo otorgaron en créditos UVAS, que es una unidad de variabilidad que va subiendo de acuerdo a la inflación. Por lo tanto, hoy nos encontramos cuotas que variaron desde el año en el que sacamos el crédito hasta hoy en un 100%", explicó a Elonce TV una beneficiaria, Mariana Godoy.



"En 2017 comenzamos pagando 17 pesos cada UVA y hoy pagamos 40 pesos cada UVA, es decir que subió más del doble", advirtió.



Mientras crece la preocupación entre los tomadores de estos créditos UVA, en Paraná, reclamarán cambios en las condiciones de sus contratos. "Vamos a pedir una reunión con los legisladores, porque son nuestros representantes en Entre Ríos para con la Nación, y ante el gobernador para buscar una solución y que haya una restructuración de los créditos UVA para que la modalidad sea otra y pagar cuotas accesibles", anunció Godoy.



De acuerdo a lo que comentó, "son más de 30 mil familias las que accedieron al crédito complementario en UVAS. Y 100 mil beneficiarios de créditos hipotecarios que se dieron durante esta gestión los que están pagando su casa completa con crédito UVA, en los que su situación es aún más grave porque sacaron todo su crédito en UVA y pasaron de pagar una cuota de 14 mil pesos a 28 mil pesos, o sea, un sueldo".



"Los créditos UVA son créditos que se otorgan en base a un coeficiente de variabilidad, que es una unidad de convertibilidad de acuerdo a la inflación", explicó, al tiempo que aclaró que advirtió que "el salario no aumentó a igual porcentaje que el crédito UVA".



"Llegamos a fin de mes y no sabemos si comprar la leche o pagar la cuota del crédito de la casa", sentenció. (Elonce)