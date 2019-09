"Me mandaban mensajes después del sorteo", dijo el agenciero que vendió el Quini

No miró el sorteo

Sin pistas

Un apostador que jugó su boleta en la ciudad entrerriana de Chajarí, obtuvo el premio "Revancha" del Quini 6, al acertar los número 10, 14, 18,En tanto, en La Segunda hubo un ganador de $ 29.811.899. Los números favorecidos fueron el 01, 03, 04, 15, 24 y 39. En este caso, la apuesta fue realizada en la localidad de Jachal en la provincia de San Juan.Esta mañana, el propietario Agencia 1275 de la ciudad de Chajarí, dialogó con Elonce sobre su sorpresa al enterarse que fue el vendedor del Quini ganador.y agregó que "esta mañana, me llamaron desde el IAFAS para que cualquier cosa, me comunicara con ellos", remarcó.Por otra parte, Roberto comentó que "hace siete años que tengo la agencia y este es el premio más importante", dijo aEn referencia al cobro del premio, Roberto Rader comentó que "el ganador puede venir a la agencia o ir al IAFAS en Paraná, pero hasta ahora, nadie se comunicó conmigo", señaló.Además, se refirió a la reacción de la gente de la ciudad tras enterarse que el Quini ganador se vendió en esa agencia. "Viene mucha gente vino a controlar o me piden que les mande una foto del extracto", afirmó aTradicional: 10, 12, 15, 21, 26 y 36Segunda: 01, 03, 04, 15, 24 y 39Revancha: 10, 14, 18, 31, 33 y 41.Siempre Sale: 00, 12, 15, 24, 25 y 34