Supermercadista desmiente faltante de leche en góndolas de Concordia

Varios vecinos de Concordia manifestaron que hay supermercados que no tendrían en exhibición, para la venta, leche líquida sin IVA; hasta mencionaron que no habría leche de ninguna variedad. Ante esto, la titular de un conocido supermercado local, aseguró que, al menos en sus locales, no hay faltante.



Laura Kobrinsky, manifestó que "todas las leches están con IVA 0, nosotros tenemos todas las leches con abastecimiento normal, es un producto que debiera estar vendiéndose con IVA 0 hasta el 31 de diciembre. Nosotros no tenemos ningún problema de abastecimiento y estamos ofreciendo inclusive en oferta y sin IVA por ejemplo la leche TREGAR a $43.00, la larga vida, entera y descremada, así que no debiera estar ocurriendo ningún faltante".



La falta puede ocurrir, "probablemente con alguna leche adicionada con alguna vitamina especial o con proteínas, pero a las leches normales de las marcas tradicionales, nosotros las tenemos en ofertas sin IVA en sus distintas variedades, jamás nos faltó en las góndolas", aseguró la empresaria.



Consultada acerca de si sabe de otros comercios estén vendiendo el producto lácteo sin IVA, que tengan falta en las góndolas, o que estén especulando, Kobrinsky respondió a El Sol: "No me animo a contestar, nosotros, insisto, estamos sin problemas de abastecimiento pero tal vez no sea lo que está ocurriendo en el resto del mercado, por eso capaz no las tienen, no creo que haya especulación, puede que haya desinformación o falta de stock, puntualmente".