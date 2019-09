Los árboles de una ciudad santafesina aparecieron cubiertos de leche en polvo

En la mañana del jueves, vecinos de la ciudad santafesina de Recreo se sorprendieron al ver una postal poco habitual en la zona del ex-Liceo: árboles teñidos de blanco, como si estuvieran cubiertos por nieve. Según informó Fm PowerMax de Recreo frente al predio hay una fábrica de lácteos y por causas que no trascendieron, las chimeneas lanzaron leche en polvo por sus conductos, cubriendo las copas de los árboles como si hubiera nevado.Según indicaron fuentes municipales, se trató de una contingencia en la empresa y pidieron informes para conocer las causas del extraño suceso.El extraño e inédito suceso que sorprendió a los vecinos de la zona del ex Liceo Militar en Recreo, motivó a la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL) comenzar con una investigación para conocer lo ocurrido, indicóDesde la ASSAL indicaron que "no es habitual que ocurran estos incidentes, donde el alimento se diseminó por todos los alrededores". Vale destacar que la empresa láctea se ubica a la vera de la Ruta 11, hacia el sector este, y en el mes de septiembre del año pasado ya había sufrido un fuerte inconveniente con la explosión de una caldera."Desde el municipio local están inspeccionando la situación para luego informarnos. Después nosotros determinaremos si es motivo de sanción", continuaron agregando desde la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria.Finalmente, las lluvias que se presentaron en la región en las últimas horas, hicieron que el alimento esparcido por la zona se haya disipado.