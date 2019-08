Empresa de transporte urbano evalúa suspender algunos servicios en Gualeguaychú

Sociedad Gualeguaychú recibirá fondos nacionales para subsidiar el boleto de colectivo

El titular de la empresa "Santa Rita", una de las que brinda el servicio de transporte urbano en Gualeguaychú, Osvaldo Sponda, aseguró aque se enteró por casualidad que "no iba a recibir un peso de los casi 6 millones que Nación envió al Municipio con destino a las empresas urbanas de la ciudad".Sponda señaló que fue al municipio a "realizar un trámite inherente a la empresa en la Dirección de Tránsito", y a hablar con el titular, Oscar Navone, cuando el funcionario le comunicó que Santa Rita no iba a recibir una sola moneda por el fondo compensador que Nación enviará al municipio local.Se recordará que el destino de este fondo es para distribuir entre las empresas que prestan el servicio de transporte urbano en la ciudad.Sponda acotó que el dinero, casi 6 millones, llegará a las "otras dos empresas que prestan servicio en Gualeguaychú, pero como la nuestra es interurbana, provincial, y cubre el recorrido entre la ciudad y Pueblo Belgrano nos dejaron afuera".Indicó además que el recorrido que hace su empresa en la ciudad "lo dispone el municipio". Es quien "impone el precio del boleto, el recorrido, horarios, pero a la hora de la verdad, como esta ocasión, nos dijeron que teníamos que hablar con el gobierno provincial, porque la licitación es provincial y parte del recorrido, cinco kilómetros, hasta Pueblo Belgrano también".Es así que se comunicó con Edgardo Masarotti, de la Dirección de Transporte de la Provincia, quien le ratificó que "la Provincia no tiene plata, entre otros motivos, porque ayudó a los transportistas de Paraná".Sponda recordó que tiempo atrás llegó un subsidio para las líneas provinciales como la de Santa Rita, pero al tener SUBE, dicha ayuda no repercutió en sus cuentas, sí a las líneas que operan sin el mencionado sistema.Agregó que desde Nación igualmente salió un subsidio que tenía como destino a "nuestra empresa", pero "supuestamente desde el municipio habrían manifestado una negativa para que esto no ocurra y se genere una desigualdad con las otras dos empresas que operan en la ciudad". Es así que "nos quedamos en dos ocasiones seguidas con las manos vacías y en desigualdad de condiciones con las dos líneas, Buses Gualeguaychú y El Verde".Ofuscado, manifestó que "nadie se hace cargo. El Estado provincial y el municipal se desentendieron del asunto". Señaló que el Director, Oscar Navone, de Tránsito Municipal le indicó que el "subsidio era para las empresas urbanas, los servicios municipales. Con esto, Santa Rita va a recibir un 35% menos que las otras dos líneas que trabajan en la ciudad, y así es imposible seguir", advirtió.Dijo que su relación con "Buses Gualeguaychú y El Verde", es buena y que las mencionadas empresas "no tienen nada que ver con este tipo de decisiones, además tienen que atender sus problemas que no son pocos, al igual que todos los que estamos en el rubro".El empresario indicó que "luego de hablar con funcionarios de provincia y del municipio las expectativas que tenemos no son las mejores y no vemos en lo inmediato una solución a un problema que cada día se agrava más"."La situación es caótica y estamos evaluando sacar servicios, e inclusive cerrar las puertas del galpón, dejar todo y dedicarnos a otra Cosa", advirtió.Finalmente, indicó que el "Municipio nos marca la cancha: cuando nos pide algo somos municipales, y cuando nos tienen que dar, somos provinciales". El empresario, en otro orden, criticó el funcionamiento de la tarjeta SUBE. Dijo que las máquinas con "las que trabajamos son viejas y se viven bloqueando. Nos ha pasado en reiteradas ocasiones que se plantan y hemos tenido que llevar pasajeros gratis. Lo ideal sería volver al sistema de las boleteras".