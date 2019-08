Rescataron a dos niños encerrados: Su padre los había dejado para irse a bailar

Como ese fin de semana le tocaba a su ex cuidar de la hijita (3) que tienen en común, Jésica Pierson viajó desde Rosario hacia Buenos Aires con su otra hija (9) y una amiga para disfrutar de unos días de relax en el centro porteño. Pero, lejos de distenderse y pasarla bien, su estadía se volvió un infierno cuando a primera hora de este sábado recibió una llamada de la Comisaría 2a de Capitán Bermúdez., le dijo un policía alrededor de las 7 de la mañana. Ante el estupor de la mujer, el agente le infirmó quede esa ciudad rosarina.Si bien la pareja está separada desde octubre de 2018 y Lucas Heredia -según denunció ella-, la relación entre el hombre (36) y su hija es fluida ya que cumple con el régimen de visitas. La encargada de facilitar ese vínculo es la abuela materna, quien vive en el mismo edificio de su nieta y se ocupa de que ellos se vean."Lucas la había ido a buscar al jardín el viernes a las 16.30 y se tenía que quedar con ella hasta el lunes al mediodía", relató Jesica a. La mujer contó que enfureció al enterarse de que,Según le informó el comisario,cuando una pareja que pasó caminando por el lugar -alrededor de las 5 de la mañana- observó la desesperante situación y dio aviso al 911. Inmediatamente, los efectivos policiales se hicieron presentes en el sitio y"Al ver lo que estaba pasando, se acercó un amigo del padre. Se identificó ante los policías, les dijo que conocía a los chicos y que iba a ir a buscar a Lucas", contó Jésica. Y continuó:Lucas Heredia se presentó allí una hora después, sin poder justificar los motivos de semejante accionar. Fuentes policiales consultadas por, confirmaron lo sucedido pero. "Estaba consciente de lo sucedido y solo estuvo demorado algunas horas", dijeron.. "Esta mañana hice una videollamada con Lupe pero evitó hablar del tema", señaló la mujer, quien aseguró que no es la primera vez que los chicos quedan a la deriva por la irresponsabilidad del padre."Quería saludarla a Lupe y no podía comunicarme con él. Tampoco me respondía los mensajes de texto. Hasta que, cuando se dignó a atenderme, me dijo que los chicos se habían quedado en la casa de Susana (la doméstica) porque recién volvía a Rosario el lunes", recordó indignada. "La madre de él tampoco sabía. Se ve que no se los quiso deja a ella porque siempre se los deja y ya está cansada. No lo quiere ayudar más", remarcó.Jésica y Lucas, que estuvieron 5 años en pareja, no terminaron de la mejor manera."La última vez que me golpeó fue el 10 de junio, el día del cumpleaños de Lupe. Ahí fue cuando hice la denuncia", contó.A pesar de su buen pasar económico -es el dueño de una reconocida fábrica de sandwiches de miga- ella asegura que desde octubre del año pasado no le pasa plata para mantener a su hija. "Firmó un convenio pero no lo cumple. Y plata no le falta porque este verano se fue Panamá y en las vacaciones de invierno a Marbella", concluyó.