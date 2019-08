Hallaron muerta a turista japonesa que era buscada en la Quebrada de Humahuaca

La turista japonesa Toshico Kikegawa, de 60 años, que era buscada hace cinco días en la Quebrada de Humahuaca, fue hallada esta mañana sin vida en un zona del circuito turístico denominado Paseo de los Colorados, en Purmarmaca, confirmaron fuentes policiales.



El lunes pasado había salido de el hostal La Valentina, donde se hospedada en Purmamarca, pero no regresó. La encontraron en un sector conocido como Cerro Verde, donde aparentemente "desbarrancó", según informaron fuentes de la Comisaría Seccional 57 del poblado.



El hallazgo se dio durante un operativo de búsqueda, a cargo de personal policial, baqueanos, perros y efectivos de rescate de Bomberos. Kikegawa había sido vista por última vez el lunes pasado en el hostal, donde había pagado una habitación por cuatro noches.



Al no regresar al lugar, el encargado, Claudio Modesti, denunció su ausencia mencionando que, si bien le dijo que tenía pensado recorrer Purmamarca, Tilcara y Humahuaca, no había vuelto y la mayoría de sus pertenencias se encontraban en la habitación.

Desde allí se dio inicio a un operativo de búsqueda por lugares de concurrencia turística, paradas de colectivos, confiterías, entre otros, y ayer se había sumado el helicóptero provincial para rastrillajes aéreos, resultando hoy, el hallazgo del cuerpo de la turista por parte de personal de Bomberos.



De momento se realizan las pericias correspondientes y no se han difundido mayores detalles de lo sucedido.