"No nos sentimos acompañados por el Estado", dijeron familiares de Cortesi

Para la familia de Fabio Cortesi, el hombre que tras 13 días de desaparecido apareció sin vida en el río Gualeguaychú, sigue habiendo preguntas sin respuestas. La ineficacia del Estado para encontrar a una persona desaparecida y las contradicciones en la investigación policial son algunas de las críticas que plasmó Silvia, hermano del fallecido.



Vale recordar que el cuerpo del hombre fue hallado el miércoles y los resultados de la autopsia confirmaron que la muerte fue asfixia por inmersión, descartando rastros de violencia, tanto externa como interna.



Sobre la investigación policial y judicial, Silvia expresó que "fue muy lento todo, se ha demorado demasiado porque cada autorización tardó en salir. Ante nuestra desesperación todo se hacía muy lento".



"Han trabajado pero se demoró el pedido de los canes a los cuerpos de bomberos que, al principio, no lo aceptaban hasta que más de 24 horas después autorizaron la llegada. Con la revisación de las cámaras también se retrasaron", afirmó.



"Yo pedí que se vieran todas las cámaras de la ciudad y me respondieron que de 20 cámaras andan cuatro. Ahora después de este hallazgo espantoso, en dos minutos, apareció la cámara exacta. ¿Por qué no se revisaron cámaras de distintos puntos de la ciudad?", reclamó la hermana de la víctima.



¿Se revisó realmente cada cámara?

Hubo otros puntos del procedimiento de la Jefatura Departamental que generaron malestar entre los familiares y Silvia Cortesi lo dijo en forma directa: "Nos dolió mucho que algún medio se entere primero que nosotros de algunas cosas, es triste y muy lamentable. Por ejemplo, esa cámara del Puente Méndez Casariego ya se publicó y a nosotros no nos ha llegado. ¿Cómo puede ser que cinco minutos después del hallazgo esté publicado y a nosotros no se nos avisa nada? Me parece que no procedieron como corresponde. Supuestamente esta mañana de viernes las van a grabar y nos van a llamar para que sean vistas por la familia", detalló.



Sobre la afirmación del comisario Cristian Hormaechea, delante de los familiares durante la vigilia, que se habían verificado "todas las filmaciones" con resultados negativos, los familiares también expusieron sus dudas. ¿Por qué ahora aparece una imagen en el puente? se preguntó Silvia Cortesi. "Sentimos que se nos mintió. Es muy raro y nos descolocó. Deberían haberse controlado todas las cámaras, moverse más rápido en la investigación, tomar distintos puntos de la ciudad. No entiendo cómo una persona - policía - lo vio en calle Margalot a las 4 de la tarde del jueves 15 siendo que mi hermano, supuestamente, ya estaba en el río o por qué los canes toman rastros desde Margalot hacia ese monte en Gualeyán siendo que no fue para ese lado", cuestionó.



Además entre los allegados a la víctima surge otro aspecto que aguardan el fiscal Guillermo Biré a cargo de la causa pueda dilucidar: "¿Por qué este error de buscarlo en un lugar cuando Fabio estaba en otro? En el río rastrilló Prefectura pero creo que sólo para el lado de Gualeyán y no en el centro. Quizás pasaron por ahí y como estaba trabado el cuerpo no lo vieron y apareció ahora por la bajante de las aguas", especuló Silvia Cortesi.



Un Estado ausente

La sensación que reinó entre los sobrinos, hermanos y la madre de Fabio Cortesi durante estas dos semanas fue de indefensión. Pareciera que el Estado, en cada uno de sus poderes, no está en condiciones de dar respuestas certeras. El hallazgo del cuerpo ocurrió en forma fortuita por vecinos que caminaban por el Camino de la Costa, en el sector sureste del río Gualeguaychú; mientras que rescatistas y policías lo buscaban al norte de la ciudad.



"Hubo días que los rastrillajes fueron importantes, pero siempre llegaba una hora del día que los policías se retiraban y los familiares y amigos quedábamos solos. Nos sentíamos solos porque cada segundo que pasaba era importante", indicó la mujer.



"No nos sentimos acompañados por el Estado. Tuvimos una reunión con el intendente Martín Piaggio la semana pasada pero su respuesta sólo fue pedirle al ministerio de Gobierno que ofrezca una recompensa, pero eso nunca salió y ahora ya es tarde porque no tiene sentido. Pedimos que se difunda por todos los medios nacionales pero no se hizo, solo a nivel local y en las redes sociales".



Finalmente, los familiares agradecieron a la ciudadanía: "Fue muy bueno el acompañamiento de la sociedad, nos han ayudado muchísimo". (Fuente: Reporte 2820)