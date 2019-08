El Ventilador: Algunas opiniones sobre las terapias alternativas

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

Sin dudas, la "Fe" ha sido siempre un enorme poder místico y energético del ser humano y un objeto de estudio por parte de muchas ciencias, hasta el día de hoy, para intentar descifrarla.Los médicos, sus instituciones y laboratorios, por ejemplo, las llaman "medicinas alternativas" y no les otorgan importancia ni entidad.¿Qué incidencia tiene, en el desarrollo y aparición de estas prácticas, una situación social y económica como la actual? ¿Son sólo tendencias que aparecen cuando más necesitamos o llegaron para quedarse?-"Muchas veces es un negocio, es comercial. Cobran muy caro. Encima no tienen fe en dios, que sería lo principal. Lo efectivo son los registros Akashicos, pero hay que estudiar. Hoy en día cualquiera se dedica a estas cosas. La gente se cura si quiere, nosotros hacemos sanación aqualed y no cobramos. Recibimos muchas bendiciones por ayudar. El yoga es sanador".-"La fe es en Dios solamente, lo demás son todos caminos equivocados que a la larga terminal mal o te sacan la plata. Budismo, Astrología, necromancia, tarot, etcétera".-"No es que creció, si en una escuela a un nene que hace de casualidad algo que está mal ya le dicen a los padres que lo manden a un terapeuta o psicológo".-"Que grato ver a Graciela Sarmiento con quien me inicié en reflexoterapia y a Mariángeles y Marina con quiénes recorrí la carrera de psicología. La mirada holística sin duda es un paso importante respecto a cómo nos vemos y sanamos en nuestra complejidad de seres humanos. Un gran abrazo para ellas".-"Les comento que cuando tenía 28 años tenía vértigo, un problema en la zona de las cervicales, me atendió una kinesióloga que me rectificó la columna y me sugirió que hiciera yoga, que es maravilloso. Cura y corrige muchos problemas óseos y de otros órganos y sistemas. Lo recomiendo, es para todas las edades".-"Si es verdad que las enfermedades vienen de lo emocional, ¿cómo se explican las enfermedades graves o terminales de los bebés o niños muy pequeños?".-"Quisiera felicitarlos por la forma en la que están presentando todas estas terapias alternativas, particularmente, yo creo en todas y son una forma de sanarme espiritualmente más allá de la medicina tradicional. Me emocioné al recordar a mi amiga invisible que tuve durante muchos años de mi infancia".-"Creo que los profesionales ahí presentes tienen sólo el gran poder de la palabra, porque sus profesiones son entre las ciencias, consideradas las más bizarras".-"Gracias a terapia con María, he aprendido a escuchar mis emociones y conocerme, disminuyendo la ansiedad y la angustia".-"Pregunto a la persona que hablo del novio que hay, le digo que cuando vamos al médico o clínica también hay que pagar".-"Siempre estuvo esa frase cierta de que la fe mueve montañas. Y teniendo a dios presente y recordando que existe todo será más fácil".-"Si en vez de tarotista es en realidad un o una farsante ¿se puede denunciar? Y si se comprueba que es delito, ¿cómo se encuadraría esa figura?".-"Para las personas que se dedican a esto, por supuesto que creen en Dios y si todos somos algo de Dios he ahí el poder de interpretar o aliviar algún dolor".-"He pasado por lo convencional y lo alternativo, pero no he resuelto mi problema ¿Qué debo hacer? Y que me expliquen por qué los niños enferman. A mí me puede faltar fe ¿y a los niños?".-"¿El mindfulness es de origen oriental?".-"Eso no es del agrado de dios. Tienen que creer en dios, médico de médicos. Eso es para sacar la plata".-"Hice un tratamiento psicológico con una terapia alternativa con meditación y flores de bach. Es muy, muy recomendable tratar las emociones con estas opciones. Uno aprende y se conecta desde otro lugar con lo que nos pasa. Se comienza a entender el sentido del porqué de cada una de las cosas. Yo pude salir de una depresión muy grande después del fallecimiento de mi bebé".-"Algunos médicos no entienden o se hacen los tontos sobre que una persona es un todo: emociones, espiritualidad? Considero que la gente si le diera importancia a las terapias alternativas viviría mejor, se enfermaría menos, se operaría menos. La mayoría de los médicos sólo te dan la pastilla y vaya, trabajan de eso. ¡La vida es otra cosa! Respeto a los médicos, pero no a la medicina tradicional".-"¿Por qué la mayoría no atienden con mutuales?".-"¿Qué sugieren para una persona hipocondriaca? Ella vive en el médico y siempre termina en una cirugía la cual a veces creo que no es necesaria, pero como para el médico es negocio todo termina en el quirófano".-"Absolutamente todo es cuestión de creencia. Desde que elijo al médico, al odontólogo, al curandero para que me cure la culebrilla. Es hora de decirlo y basta de seguir hablando de ciencia, que si bien existe, el pueblo se maneja con creencia".-"Quisiera saber cuáles de estas terapias están avaladas legalmente por sus consecuencias con respecto a los juicios de mala praxis".-"Graciela Sarmiento es una gran maestra en lo que hace y fue creciendo y pasando por diferentes etapas. Fue muy sabia en su camino. Muy humana además y muy coherente con lo que dice y actúa. Porque lo que de tu boca sale, de tu corazón procede. ¿Qué fuerte no? Son muy poco serios algunos de los que prestan servicios acá. Nadie que tire el tarot puede saber lo que te pasará, sólo es una guía para tu vida".