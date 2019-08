El Ventilador: terapias alternativas, algo en qué creer... o reventar

Terapias alternativas y el Sistema de Salud

"Apunto a la autoconfianza y crecimiento personal"

Mariángeles Usatinsky es Licenciada en Psicología; hace acompañamiento individual y grupal; es formada en espiritualidad femenina; es facilitadora de talleres vivenciales y reikista; es lectora de Tarot Madre Paz y emprendedora de Luna Roja.

"El chamanismo hace recordar saberes que en algún lugar de nosotros ya lo sabemos"

Leo Ramos es acompañante en procesos terapéuticos; practicante en Chamanismo; facilitador de talleres vivenciales y ceremonias; lector del tarot Madre Paz; Coordinador de leouniversos página oficial.

"Trabajamos solo con nuestras manos a través de estímulos y presiones sobre manos y pies"

Graciela Sarmiento trabaja en Terapia Reflexológica Holística; es angeóloga; no predice el futuro; a través de la Reflexología alivia el stress en aspectos físicos y emocionales.

La opinión de los panelistas

Lo cierto es queUna fe religiosa, o más científica, o basada en la naturaleza, son sólo algunas de las formas que elegimos para desarrollar nuestra esperanza y capacidad de creer.Los médicos, sus instituciones y laboratorios, por ejemplo, las llaman "medicinas alternativas" y no les otorgan importancia ni entidad.PeroEn el ámbito de la psicología, el autoconocimiento viene liderado la lista con enorme cantidad de nuevas propuestas u otras que vuelven al ruedo: chamanismo, constelaciones, bio-decodificación, son sólo algunas de ellas.Ahora bien?¿Son sólo tendencias que aparecen cuando más necesitamos o llegaron para quedarse?De todos modos, no sólo el autoconocimiento o control del estrés y de las depresiones son las necesidades que mueven a millones de personas a la búsqueda de estas nuevas ofertas.Es ahí cuando la lectura del tarot, las runas o los registros akáshicos aparecen como una solución.Y,, la demanda crece y se vuelve evidente la necesidad de sanación, conocimiento o equilibrio que se busca en general en todas ellas.Pero, más allá de la eficacia que puedan tener sobre los pacientes, existen profesionales y entidades que se manifiestan en contra y piden poner control sobre el ejercicio de las mismas.Las terapias alternativas, entonces? ¿son las que están fuera de toda reglamentación oficial? Eso? ¿las convierte en ilegales?Y cuando estas disciplinas no se ofrecen en casas de estudio con títulos oficiales? ¿cómo saber en manos de quién ponemos nuestro cuerpo o psiquis?Lo cual impide proteger a la persona ante casos de "mala praxis alternativa".Además, dicen,Acompañamos a las personas a que puedan tener un autoregistro de que somos mente, cuerpo, palabra, emociones y espíritu", expresó.Comentó que "utilizo el saumado, que es una técnica ancestral de limpieza, de sanación. Tengo palo santo".", indicó.Asimismo, opinó que "donde se tomaban las hierbas de la naturaleza para hacer medicina y sanar. Se usaban distintas resinas, el humo como elemento sagrado"."Desde que recorro este camino primero vivencio las prácticas y luego las recomiendo. Sí creo que tenemos que estar muy cuidadosos de lo que se recomienda a cada quien. Pedimos siempre permiso a la persona antes de hacerlo", agregó."El término chamán es un estadío a un ciclo al que generalmente llegamos cuando somos más grandes quienes estamos en este camino", explicó.Remarcó que "".", comentó.Aseguró que "desde el chamanismo se trabaja de manera muy diversa desde círculos de medicina. Yo trabajo individualmente, creo que en grupo se pueden abrir otras cosas"."Cuando las personas se van interesando por este camino se van abriendo otros. En mi caso me fui encontrando con personas, llámese maestras, que hacen una apertura donde uno abre y transmite."."No matamos gallinas ni nada de esas cosas.", comentó.Explicó que "no en todos los trabajos chamánicos se ingiere planta. Eso se da con una persona muy certera, muy puntual y en trabajos muy puntuales. Se necesita un camino, vivencias, apertura y un guía para llegar a ese camino".", agregó.", expresó.Asimismo, comentó que "reflexología es ciencia y arte."."Hay personas que quieren lo científico y lo real de contacto, y otras que buscan la espiritualidad. Con la reflexología se unen los dos mundos. La reflexología tiene un componente netamente espiritual y cuando yo terminaba mis sesiones siempre sentía que tenía que devolverles la esperanza a las personas, lo hacía a través de la energía angélica, que tiene que ver con los ángeles", explicó.Indicó que "".Sobre los ángeles, dijo que "Nos vamos olvidamos a medida que crecemos porque nos vamos distanciando"., indicó que "en lo judicial hay varios casos de personas que practican estas terapias alternativas pero son acusados de estafas y cosas que pasan los límites de lo legal"., manifestó que "la disputa de saberes por el abordaje del cuerpo del hombre casi siempre estuvo en puja entre la ciencia y la religión. Hubo tiempos donde se discutían estas cuestiones y hay ciertas instituciones que se enmarcan más a la ciencia y otros a la creencia"., señaló que "vivimos en una partecita muy chica del mundo. En China, por ejemplo, tienen una medicina tradicional de miles de años de antigüedad que para nosotros es algo nuevo"., opinó que "son cuestiones absolutamente antiguas que han sido tapadas durante generaciones y generaciones por cuestiones políticas históricas. Hoy por la misma necesidad que tiene la gente vuelven".