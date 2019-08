Video: Se perdieron en un bosque y grabaron un desopilante pedido de rescate

El episodio se registró el pasado fin de semana cuando Mónica y Claudia López, de 62 y 67 años, visitaron el monte San Javier, en la provincia de Tucumán.Las mujeres, oriundas de Buenos Aires, lograron sobrevivir gracias a un paquete de bizcochos y el agua que llevaron en un termo para tomar mate.Mónica y Claudia grabaron un video con su celular en el que pidieron ser socorridas, aunque utilizaron un tono divertido y relajado."Estamos esperando a que alguien nos rescate. No tenemos ni la más p? idea de cómo m? salir de aquí", dicen. "Estamos lastimadas por todos lados", señala una de ellas en el video."Dios quiera que alguien mande este mensaje y nos vengan a rescatar", agrega.El domingo, el hijo de una de ellas, denunció la desaparición y se montó un operativo con Bomberos, agentes forestales y la Policía local.Gracias a la señal de los teléfonos móviles, los rescatistas lograron encontrar la última ubicación de las abuelas.Fuentes policiales indicaron que las hermanas López fueron halladas en buen estado de salud en la zona de la Cascada del Río Noque, a cinco kilómetros del camino que tomaron previo a su extravío.Mónica contó que pasaron por muchos momentos y estados de ánimo. "Soy una persona sumamente optimista. El video lo grabamos pero no lo pudimos mandar porque no teníamos señal. Nos estábamos quedando sin batería y pensamos que así podríamos tranquilizar a nuestros hijos".Y agregó: "Fue después de la primer noche y gracias a Dios que grabamos ese video al día siguiente porque si hubiéramos grabado a los dos o tres días no se si hubiera salido".