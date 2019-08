Se inauguró el Banco de Tejidos Oculares: procesará córneas para trasplantes

Política Resaltan el liderazgo de Entre Ríos en cuanto a la donación de órganos

Este jueves quedó inaugurado formalmente el Banco de Tejidos Oculares que funciona en el hospital San Martín de Paraná, una importante apuesta del Incucai y del Ministerio de Salud, para mejorar la calidad en procesos de trasplante de córneas. Se trata del único en el país que cumple con todas las normativas.Después de años de trabajo del Banco de Tejidos Oculares (BTO), equipo dependiente del Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes de Entre Ríos (Cucaier) del Ministerio de Salud, y a partir de la decisión del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) de financiar este proyecto, se realizó la inauguración formal de la institución que funciona en el hospital San Martín de Paraná.En la oportunidad, la ministra Velázquez indicó: "Destacamos un acontecimiento fundamental que tiene que ver con el desarrollo de la jornada N° 57 del Co.Fe.Tra, donde están las 24 provincias representadas, y sus titulares son electos por las máximas autoridades del país. Hoy aprovechamos esta instancia que nos distingue como provincia, porque además lideramos el primer puesto en el país en cantidad de donantes de órganos. Sin dudas, la inauguración del Banco de Tejidos Oculares significa un importante avance en materia de servicios en la Argentina"."La Salud está atravesada por el componente de la crisis, por eso hay que valorar este tipo de eventos, sumamente esenciales. Nuestros trabajadores, con capacidad, resiliencia, experticia, rigor técnico y científico, están haciendo frente a esta situación, funcionando todos los servicios", remarcó la titular de la cartera, a la vez que señaló: "La verdad que tiene doble mérito: desde lo simbólico, pero también desde lo institucional, desde lo tangible"."En esta provincia cada uno de los profesionales del sector vienen portando, batallando, tratando de poner en agenda a la donación mucho antes que las políticas públicas", expresó.A su vez, la ministra hizo referencia al funcionamiento de la red de trasplantes: "Estamos trabajando fuertemente en un entramado, y tenemos una Subsecretaría de Redes Integradas de Servicios de Salud, para seguir constituyendo estrategias sanitarias. Hacia eso vamos, forma parte de nuestro compromiso, el cual también es de ustedes, es ético y moral, sobre todo con este componente".Por su parte, el secretario de Salud, Mario Imaz, manifestó: "Participamos y apoyamos desde los casi cuatro años que llevamos en el armado de este servicio que no solo va a favorecer a los entrerrianos sino también a una amplia región del país. Queremos que sea federal, porque tenemos esa visión desde nuestra provincia".En tanto, el presidente del Incucai, Alberto Maceira, destacó: "El hospital San Martín es el tercero en el país en procuración de órganos. Es algo digno de destacar porque todos sabemos lo que es lidiar con la salud en el interior, con el recurso humano complejo de conseguir y con todo lo que implica la logística. Los nosocomios son claramente la manifestación del sistema público de salud, y no podría existir uno de estas características si no hay un Ministerio que acompañe los procesos", remarcó el funcionario nacional.El director del Cucaier, Raúl Rodríguez, explicitó: "El BTO hace un trabajo de excelencia, acorde a las normativas nacionales e internacionales que exigen control de calidad para que un tejido pueda ser trasplantado. Todo el personal del Cucaier, una vez más, ha demostrado solidez, responsabilidad, compromiso y dedicación para formar un equipo de trabajo con ansias de superación del que nos sentimos muy orgullosos".Por último, el director del BTO, Walter Briggiler, valoró la concreción del proyecto iniciado en 2012 entre el Ministerio de Salud de la Provincia, el Incucai y el Cucaier: "Disponemos de equipamiento de alta tecnología en el procesamiento de tejidos oculares que requieren de cuidados especiales para que lleguen al receptor en condiciones adecuadas: con la mejor calidad y preservación posible, logrando con éxito el implante posterior".Cabe citar que en el acto de inauguración también estuvieron presentes la subsecretaria de Administración del Ministerio de Salud, Gabriela Diez; las directoras General de Hospitales y de Primer Nivel de Atención, Karina Muñoz y Norma Hernández, respectivamente; los directores de los hospitales San Martín y San Roque de Paraná, Carlos Bantar y Carina Reh; entre otros integrantes del equipo técnico y profesional de la cartera sanitaria.El primer procesamiento de córneas en el BTO se realizó el 27 de noviembre de 2018 y el espacio, que hoy es modelo en Argentina, ya venía tomando forma desde la presentación del proyecto, en 2012. El mismo recibe los tejidos oculares (córneas y esclera) provenientes de la donación de órganos para su evaluación y acondicionamiento, y el posterior implante, de acuerdo a la asignación determinada por el Incucai para pacientes en lista de espera.Desde 2017 se iniciaron las obras y compra del equipamiento con el financiamiento del Programa Federal de Trasplantes del Incucai y la provincia. Comenzó a funcionar en diciembre de 2018 luego de ser habilitado por las autoridades nacionales y provinciales, cumpliendo con toda la normativa correspondiente. A la fecha se han procesado 210 córneas provenientes de la procuración provincial y regional, y se distribuyeron en las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Tucumán, San Juan y Jujuy.