Condenaron a 14 años de prisión a Jonathan Fabbro por "abuso sexual agravado"

El ex futbolista Jonathan Fabbro fue condenado hoy por la justicia porteña a 14 años de prisión por el "abuso sexual agravado" de una sobrina, menor de edad.El ex jugador de Boca, River y el seleccionado de Paraguay, entre otros equipos, no estuvo presente en la audiencia y permaneció en una celda de la alcaldía de tribunales.Fabbro, pareja de la modelo paraguaya Larissa Riquelme, fue sentenciado por "abuso sexual agravado" contra la niña, que en ese momento tenía entre 6 y 7 años, actualmente tiene 13, y además de sobrina es ahijada del ex futbolista.La sentencia fue emitida por los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 12 integrado por los jueces Luis Oscar Márquez, Darío Martín Medina y Claudia Beatriz Moscat.La querella había pedido 24 años de prisión para Fabbro, aunque el fallo causó satisfacción a la familia de la menor, mientras que la fiscalía pidió 12 y la defensa su absolución.El ex jugador mantuvo en todo momento su inocencia durante el juicio, en tanto mantiene una segunda acusación en su contra de otra menor de edad en Paraguay."Se hizo justicia", expresó al conocer el fallo la madre de la niña, aunque advirtió que "no hay alegrías, sino tranquilidad y tristeza".La mujer advirtió que su hija "es una valiente: no querían que diga la verdad, pero ella no mintió"."Hoy estaba muy triste. Siempre su gran miedo fue lo que le pase a él, porque lo amábamos y todo fue muy doloroso", añadió sobre lo que siente la menor.Por su parte, Agustín, hermano de la víctima y quien denunció el caso tras descubrir chats entre Fabbro y la menor, sostuvo en cambio que le pareció "injusta la condena de 14 años", porque la chica "va a sufrir toda la vida"."Se hizo justicia por mi hermana, pero no es un momento feliz para nadie", expresó el joven, quien dijo que Fabbro era su ídolo antes de que descubriera que abusaba de la niña.Tras conocerse la sentencia contra Fabro, su pareja, Larissa Riquelme, quien siempre creyó en la inocencia del ex deportista, se descompensó y sufrió un desmayo.El ex jugador, nacionalizado paraguayo y de 37 años, fue detenido el 20 de diciembre de 2017 en el estado mexicano de Puebla, tras una investigación que se realizó en Buenos Aires por el probable abuso sexual de su ahijada de 11 años, hechos cometidos entre 2015 y 2017.El pasado 10 de mayo de 2018 el ex futbolista arribó al país procedente de México, desde donde fue extraditado, y 19 días más tarde se le dictó la prisión preventiva.