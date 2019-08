Hallaron jubilados golpeados y casos de sarna en un geriátrico

Un geriátrico sin habilitación en el que residían 14 ancianos hacinados, sin atención médica y hasta con casos de sarna, fue clausurado en la localidad santafesina de Fray Luis Beltrán. "El espacio edilicio era terrorífico, un abuelo durmiendo en una mesa, otro golpeado, sucios y sin atención", denunció la secretaria de Desarrollo Social de esa ciudad, Antonella Mattio.



La residencia clandestina, administrada por una mujer, había sido desalojada previamente de las localidades de Puerto San Martín y de Capitán Bermúdez. La intervención oficial se produjo luego de que vecinos del barrio denunciaran ante el municipio que el pasado viernes llegaron a una casa "abuelos que fueron llevados en taxis y autos particulares".



Durante el fin de semana los vecinos escucharon gritos y llantos. "El lunes al mediodía fuimos con el área de Inspección, pero no nos dejaron ingresar", relató Mattio. Al día siguiente la funcionaria se presentó en el lugar e ingresó a la propiedad, donde se encontró con "un espacio edilicio terrorífico".



Según relató la funcionaria, había 12 camas para 14 ancianos y como el lugar no estaba acondicionado como geriátrico "cuatro dormían en el garaje y una mujer en un cuartito". Además, encontró a un abuelo recostado en una mesa y a otro con signos de golpes. La funcionaria dio aviso a la Policía y al área de Inspección del municipio, que desalojó la casa y la clausuró.



Las catorce personas que residían en el geriátrico clandestino no eran de Fray Luis Beltrán sino de distintas localidades del sur de la provincia de Santa Fe. A la vez, Mattio realizó una denuncia penal contra la administradora del lugar, que ya había tenido inconvenientes en otras localidades vecinas.

