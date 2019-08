El Ventilador: Algunas opiniones sobre el divorcio y los hijos

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

Cuando una pareja con hijos se separa no sólo comienza la etapa del duelo familiar, los regímenes de visita y eventualmente las nuevas parejas.Si bien algunas familias logran ponerse de acuerdo entre las partes sin mayores problemas, los abogados explican que esto no es lo que sucede en la gran mayoría de los casos.En el país, en promedio, un 80% de los procesos iniciados allí son por la cuota del alimento de los hijos. Pero ¿qué dice la Ley en Argentina sobre esta "Cuota Alimentaria"? ¿Qué obligaciones están abarcadas en ella?-"Yo arreglé que me lo descuenten del sueldo. Chau problemas".-"Yo paso cuota alimentaria. La pregunta es ¿hasta qué fecha tiene plazo para depositar el empleador? Porque ha pasado un mes de demora en depositarme la empresa Ersa".-"Mi hija a los 16 años pidió conocer a su padre, ya que siempre la negó. Se hizo el ADN y salió positivo pero él, le paga como y cuando quiere. Ya tiene 21 años, sigue estudiando y él hace lo que quiere. Pregunto ¿se le puede pedir a la tía de parte del papá que la ayude económicamente, ya que no están los abuelos?".-"Sería interesante que los letrados y el camarista puedan dar conocimiento de la figura del abogado del niño y en qué estado se encuentra en la provincia de Entre Ríos".-"Una consulta: mi sobrina tiene un nene de casi tres años, en los cuales ha luchado para que el padre le pague la cuota alimentaria. Hoy fue a cobrar y eran 7 mil pesos lo del depósito, la mitad. ¿Qué se hace para hacerlo cumplir en tiempo y forma y que sea el importe total? Ella tiene abogada, mi sobrina hace changas para mantener a su hijo".-"Yo veo que siempre son culpables los hombres que trabajan todo el día, pero hay muchas mujeres que no trabajan y cobran 1 o 2 planes. Pregunto ¿qué hacen con ese dinero, si a sus chicos los mandan a comedores?".-"Hace trece años me separé, tengo dos hijos y nunca el padre me pasó nada porque pagaba abogados y me decía que era para mí para la joda, así que nunca más reclamé. Uno cumplió 18 y el otro va a cumplir 16 ¿qué podría hacer? Porque nunca hace nada la justicia para que él cumpla con la cuota".-"Yo quiero preguntar por qué a mi mamá, que es pensionada, le descuentan cuota alimentaria por su nieta que nunca ve y mi hermano tiene dos trabajos, siendo que nunca la citaron del tribunal. Una vergüenza. Necesito que me expliquen".-"¿Es verdad que si el padre no trabaja o no quiere trabajar los abuelos se tienen que hacer cargo?".-"Cuando se hace una mediación y un padre no cumple porque siempre pone una excusa de que no tienen plata para la cuota alimentaria y busca cuando quiere a su hija ¿qué se puede hacer? Sólo está presente la mamá en todo".-"Conocemos a Lorena, una gran madre luchadora".-"Estoy desocupado, separado. Mi ex trabaja. ¿Cómo hago para pagar la ayuda?".-"Soy divorciado, tengo un sueldo básico y me descuentan un 27 por ciento, mientras que la madre tiene trabajo y se quedó con la vivienda. Yo tengo otra familia con un menor y alquilo ¿Está bien como pago la cuota? ¿O es mucho?".-"¿Hasta qué edad deben pasarle a los hijos la cuota alimentaria? Si el padre está a cargo de uno de sus hijos y la mamá se retiró del hogar con una hija ¿Cómo es ahí la cuota alimentaria?".-"Hace más de un año me separé y todavía sigo esperando la cuota alimentaria y el régimen de visitas".-"Yo teniendo negativa del padre de pagar la cuota, hoy le embargo el sueldo a los abuelos. Un 10 por ciento a cada uno. Es feo cuando tenés que tocar a los abuelos. Con el tema de los abogados tuve la suerte de que mis patrones lo son, pero igual tuve que pagar".-"Yo tengo una nena con discapacidad, ella tiene 23 años y el padre no me pasa nada ¿a ella le corresponde que él le pase?".-"También estaría bueno que los juzgados te dieran un plan o un trabajo para llevar a cabo la sentencia que dictan sobre cada caso alimenticio. Y que también controlen, porque ellos no saben la realidad que se vive afuera de un juzgado".-"¿Qué pasa con el padre que cumple como padre en todos los puntos con su hija, la tiene más días, pasa cuota y la madre es profesional y gana el triple que el padre?".-"¿Qué pasa cuando el padre le pasa la cuota alimentaria y no se la dejan ver, habiendo firmado un acuerdo en tribunales?".-"Le paso a mi hija 30 por ciento de mi sueldo, que es de 17 mil pesos. Me parece excesivo. Va a una escuela de gestión privada y psicóloga. Gasta mensualmente 3 mil en eso. El padre tiene que pagar todo".-"Si se fijó una cuota del 30 por ciento, pero el padre formó otra familia (esposa e hija) y la nueva esposa quedó sin trabajo ¿sí o sí tiene que pasar ese monto? Ya que la ex pareja tiene trabajo donde gana un buen sueldo. ¿Y si aparte tiene que pagar gastos extraordinarios y no está en una posición económica para solventar solo todo eso?".-"Si tengo yo los chicos y la madre firma que me da los chicos a cargo ¿por qué tengo que pagarle por mes una cuota a la madre si firmó que no se hace cargo de los chicos? ¿Es obligación mantenerla a mi ex?".-"Contame como hago: yo pago la cuota y no me dejan ver a mi hija. Tiene alienación parental, y pago casi 7 mil pesos de cuota. Según los jueces no pueden hacer nada. Y el daño que le hicieron a mi hija, a sus hermanos y a mi ¿quién lo paga ahora?".-"Yo siempre pase la cuota alimentaria a mi hijo y su madre nunca cumplió con su régimen de visitas. Tengo otros hijos con mi actual pareja, el más chico tuvo una enfermedad oncológica y tuve que viajar a Buenos Aires. Yo le depositaba en el banco de tribunales una cuota pactada y ella me citó estando allá. Yo nunca me enteré y cuando volví del viaje después de un año me enteré que aparte de lo que yo le estaba depositando en tribunales, ella me sacaba del sueldo ¿cómo puede ser?".-"Si los padres no pagan ¿a mi como abuela me descuentan por recibo de sueldo?".-"Mi ex marido es camionero y me da lo que quiere. Jamás nadie hizo nada aquí en María Grande".-"El padre de mi nieta es contratado de la Municipalidad y le pasa 2 mil pesos. Mi hija cobraba lo de Anses por su hija y se lo sacaron ¿se puede hacer algo? Porque no le alcanza ni para la leche".-"Qué lástima me da por los chicos, pero la culpa es de los que piensan antes".-"Estoy separada. Mi ex pareja pasa cuota alimentaria, pero deposita él, no su empleador. ¿Cómo puedo hacer para que lo haga su empleador? Ya que él dijo que no quería que le deposite su empleador porque no quiere tener problemas".-"Yo paso el dinero de la cuota y no me dejan ver al niño ¿es justo? ¿Se puede hacer algo?".-"¿Cómo es la cuota, en caso de tenencia compartida?".-"De mis hijos se tuvieron que hacer cargo los abuelos. Ahora ellos fallecieron y el padre se hizo de nueva familia y nunca se hizo cargo. Hoy no tiene trabajo estable ¿cómo hago para que les pase algo a mis hijos?".-"Muy cierto, siempre exponen al hombre. Hay mujeres que hoy en día no trabajan y se dedican a querer hacerles la vida imposible a muchos hombres trabajadores de sol a sol".-"Quiero felicitar a Lorena porque es una gran madre".-"Ersa no deposita las cuotas alimentarias, pasan hasta 30 días sin depositar".-"Mi padre paga una cuota alimentaria por un chico que ni sabe si es el nieto. Mi hermano falleció y hace más de un año que paga sin haberle hecho ADN ni nada por el estilo. Esa ley está muy mal hecha".-"Yo me separé hace un año y también pagué abogada y no me solucionó nada. Hace un año que no paga nada y ni hablar de ver a sus hijos. ¿Qué me recomiendan?".-"Yo hace 13 años que hice cuota alimentaria con mi ex marido y él nunca cumplió. En ese tiempo era cien pesos por semana ¿qué tengo que hacer?".-"¿Qué pasa cuando el padre quiere estar con sus hijos y los hijos no quieren estar? La mantención se les pasa todos los fines de semana y para la madre el padre es un irresponsable".-"A mí me sacan cuota alimentaria y a mi ex marido también, y cuando quiero sacar un crédito me dicen que tengo un embargo".-"El padre de mi nena se hizo de familia y nunca se acordó de su hija. Ella ya cumple sus diez años. Lo denuncié en tribunales y nunca se presentó. El abuelo sí se presentó e hizo un arreglo de dos mil pesos por mes. Me pasó dos meses y se borró".-"Mi hijo es monotributista, le pasaba la cuota que correspondía a su hija y su madre consideró que era poco, entonces me citó. Como abuela le paso el 10 por ciento y mi hijo el 15".-"Yo estoy viviendo en una de las casa del papá de mi nene. ¿Él puede desalojarme? Yo vivo con mis dos hijos que son suyos y no tengo dónde irme. Él siempre me está amenazando para que me vaya ¿a dónde podré ir para que esto no suceda? Son los hijos y me quiere desalojar ¿puede?".-"Tengo un hijo de 18 años por el cual le cobro una cuota alimentaria, pero el padre no lo quiere ver, en realidad nunca lo quiso. Mis saludos a la doctora María Carolina Harrington, es una muy buena abogada que recomiendo. Saludos. Y las madres siempre luchamos por nuestros hijos".-"Soy divorciada hace 24 años y el papá nunca vio, ni se ocupó desde ningún lugar de sus hijas, que hoy son dos hermosas mujeres de 27 y 26 años, adultas. Orgullosa de ellas por encima de todo, pero en su momento fue muy difícil, con un divorcio, pautas y cláusulas establecidas. Y emocionalmente ausencia total de su papá. ¿Hoy mis hijas pueden reclamar sus derechos?".-"Mi hermano falleció hace 8 años y apareció una mujer diciendo que había quedado embarazada de él. Mi hermano era casado y dejó dos chicos de ese matrimonio y nunca dijo tener amante ni nada por él estilo. Cómo puede ser que a mí padre le estén cobrando algo que ni siquiera saben. Si no llega ser el nieto ese chico ¿Quién le devuelve toda esa plata a mi padre?".-"Mi nieta me inició juicio y ella ya cumplió los 21 años y nunca hasta ahora me presentó un certificado de escolaridad. Ya lleva 4 años descontándome y quiero saber si le corresponde todavía".-"Me separé, el padre no ve a su hijo en vacaciones y cuando lo dejan lo ve una vez por semana. El padre me hace juicio por falta de comunicación y yo nunca se lo negué, le pedí que lo vea todos los días. El padre dice que gasta plata viendo al niño por colocar nafta o llevar a comer una sola vez que lo ve. Una jueza le dijo a mi hijo que no puede obligar al padre a que lo vea todos los días. A mí me pasó cómo Lorena, el padre no está en médicos, en colocación y cuando lo dejan, lo ve alguna vez a su hijo".-"Me parece muy injusto sacarles a los pobres abuelos. ¿Por qué la justicia y el Estado no le dan trabajo al padre para que pueda pasarle a los hijos? La justicia y el Estado se lavan las manos y les sacan a los pobres abuelos que ellos no tienen culpa de las responsabilidades de las dos partes".-"Me parece una vergüenza, una total falta de respeto a los abuelos tener que abonar la cuota que le corresponde al padre. No tienen por qué hacerlo, es una invasión. Las mamás que lo permiten realmente les están dando un mal ejemplo a sus hijos. Que caiga quien caiga en vez de enfrentar la situación o buscar otra solución. Totalmente una bajeza".-"Yo paso el 30 por ciento, que es aproximadamente 13 mil y no lo puedo ver, a pesar que el régimen está a base de mí trabajo. Ella me llevó a juicio todo por querer más dinero y todo fue a su favor. Nunca fuimos pareja. Me embargaron cuando mi hijo tenía 7 meses de vida y yo no estaba enterado".-"Soy empleado de comercio. Como me pagaban la mitad del sueldo en negro le di un 75 por ciento de cuota alimentaria a la mamá de mis hijas. Resulta que después me blanquearon el sueldo y terminé cobrando el 25 por ciento del total. Mediante un acuerdo el año pasado le pase el 50 por ciento más salario. Resulta que ahora dejó de trabajar y gana más que yo, sin pagar alquiler. Sin embargo a la nena más chica que es discapacitada no me deja verla".-"Pasada la mayoría de edad del menor, al cual nunca le han abonado la cuota alimentaría, ¿puede él mismo reclamar por esos años no aportados o tiene que ser la madre la que reclame?".-"Ese señor no cumple la función de padre que no lo llame más así... Y que su hijita más chiquita este orgullosa de llevar el apellido de su madre, porque ella lucha día a día por ellas".-"¿Y qué pasa cuando los jueces viven en otra realidad y no toman buenas decisiones? ¿Qué pasa cuando una niña/o no quiere ir con su padre y la jueza la/o obliga? O cuando la cuota alimentaria no es justa o real. Los padres debemos tirar parejo para nuestros hijos. ¿Por qué una madre debe poner más que el padre? No es justo para la madre y menos para la hija/o. A los chicos no se los escucha. Menos cuando hay plata de por medio con arreglos por atrás".-"El problema es que los padres les compran de todo a los hijos y los confunden con la educación que les damos las madres".