El Ventilador: padres e hijos, derechos y obligaciones tras la separación

Cuando una pareja con hijos se separa no sólo comienza la etapa del duelo familiar, los regímenes de visita y eventualmente las nuevas parejas.

Si bien algunas familias logran ponerse de acuerdo entre las partes sin mayores problemas, los abogados explican que esto no es lo que sucede en la gran mayoría de los casos.



La "Cuota Alimentaria" pasa a ser el principal motivo de conflicto post divorcio. Al menos así lo indican las estadísticas de los Tribunales de Familia.



En el país, en promedio, un 80% de los procesos iniciados allí son por la cuota del alimento de los hijos.



Pero? ¿qué dice la Ley en Argentina sobre esta "Cuota Alimentaria"? ¿Qué obligaciones están abarcadas en ella?



El Código Civil y Comercial de La Nación establece que la obligación de dar alimentos que tienen los padres con sus hijos es el conjunto de todo lo que ellos necesitan para vivir.



Es decir: educarse, vestirse, tener un lugar donde vivir, salud, entretenimiento y para que tengan un oficio o profesión.



Entonces? ¿cómo se calcula ese monto que un hijo necesita de uno de sus padres cuando éste no vive con él?



Si bien existe una Ley que establece los parámetros de cumplimiento, muchos letrados aseguran que, una vez judicializado, cada caso es un mundo. Y es ahí donde los Jueces deben dar su veredicto.



Por ejemplo, un caso que sentó jurisprudencia en Argentina es aquel de la mujer que solicitó extender la obligación del pago de esta cuota a los padres de su ex marido.



Desde allí, los abuelos son los garantes de esta obligación cuando un padre o madre no puede, o se niega, a cumplir con esta obligación.

Pero? ¿cuáles son las principales razones por las cuales se llega a tantos conflictos a la hora de afrontar esta realidad?



Tan problemático llega a ser algunas veces que algunos padres, por ejemplo, solicitan entregar el dinero directo a sus o pagar en especies. Es decir, abonar directamente las cuotas de las diferentes necesidades.



¿Qué dice la legislación al respecto? Por otra parte? ¿hasta qué edad y en qué situaciones rige la obligación de este aporte económico obligatorio de los padres a sus hijos? Hijos como botín de guerra El drama de las separaciones y divorcios de parejas con hijos, no sólo trae muchas veces aparejado el problema de la cuota alimentaria como conflicto.



En ocasiones, si uno de los padres entiende que la separación no fue justa para él, con demasiada frecuencia el arma de la venganza suelen ser los hijos.



Niños rehenes, cosificados como botines de guerra o monedas de cambio entre dos adultos que ponen punto final a su relación de pareja.

Si bien la tendencia actualmente se inclina de a poco hacia las separaciones de común acuerdo, este aspecto del conflicto en los divorcios sigue siendo más habitual de lo deseado.



Los hijos como rehenes. Este ejercicio abusivo de la tenencia, afirman los especialistas, construye una relación en la cual, paradójicamente, el mayor castigo es al propio niño o niña.



Pero? ¿qué dice la legislación en nuestro país sobre esta problemática y qué establecen los Derechos del Niño?



Los aspectos psicológicos son, para muchos especialistas, el principal punto a tener en cuenta. Aseguran que de esta manera convierten al niño en el protagonista del problema cuando el conflicto es entre los adultos y por cuestiones siempre ajenas a los hijos.

Ahora bien? ¿con qué leyes cuenta hoy el progenitor impedido de ver a sus hijos? ¿Cómo puede demostrar esta situación ante la justicia y qué herramientas tiene un Juez para actuar?



Este tipo de litigios inunda de causas los Tribunales de Familia.



Pero, más allá del conflicto entre los adultos? ¿quiénes escuchan garantizan la opinión y el deseo de los niños?