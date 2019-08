Un niño de 4 años murió al tragarse el clip de una abrochadora

Un nene de 4 años de edad falleció este domingo a causa de haber ingerido un clip de una abrochadora, lo que le provocó una infección mortal. Ocurrió en el barrio Progreso de la localidad de Cutral Co, Neuquén, y el menor fue internado al presentar síntomas como fiebre y obstrucción en las vías respiratorias.



Según informó el medio Cutral Co al Instante, el niño tragó un elemento metálico que se le alojó en la zona intestinal y la herida le produjo una infección. La víctima recibió una primera atención en donde le recetaron un medicamento y lo enviaron a la casa, declaró el comisario inspector Ariel Castillo.



La criatura llegó al centro de salud presentando fiebre y una obstrucción en sus vías respiratorias, luego fue llevado al hospital de la zona donde el cuerpo médico le practicó reanimación pero nada pudieron hacer. Finalmente el niño falleció este domingo.



Se desconoce si la ingesta del elemento metálico fue por accidente, descuido o una travesura del menor. Desde la fiscalía informaron que se intentan determinar los motivos. Por la causa no hay ningún imputado.