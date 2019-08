Mujer fue golpeada por su pareja que la roció con nafta: logró escapar a tiempo

Una mujer de la ciudad de General Belgrano, provincia de Buenos Aires, denunció que en la noche del domingo su pareja la golpeó y roció con nafta para prenderla fuego junto a su casa, pero en una distracción por parte del agresor, logró escapar y llamar a la policía.



Todo sucedió cuando volvieron a su casa por la noche luego de "pasar un día hermoso". Según relató la víctima del hecho, Marcela Alleres, "fuimos a comer y cuando estábamos en el lugar comiendo, se puso celoso del entorno".



Pero el calvario comenzó una vez que llegaron a la vivienda: "Comenzó a buscar pelea. Me estaba desvistiendo, y no dejaba de acusarme de cosas que no eran verdad. Le contesté con algo que lo hizo enojar y me pegó un cabezazo en la nariz y cuatro piñas", recordó la víctima.



El hombre no solo la agredió físicamente sino que tomó la decisión de prender fuego la casa. "Fue al patio, agarró un bidón de nafta y empezó a rociarla hasta la cocina. Yo le grité que parara, que la casa era alquilada. En ese momento pude correr y meterme en la casa de mi vecino, desde donde pedimos un patrullero", aseguró Alleres.



La patrulla se presentó en el lugar y "encontró a mi ex, David Gálvez, sentado en la puerta con las manos llenas de nafta y la casa totalmente manchada. Pero no hicieron nada, se fue en la moto".



Marcela hizo la denuncia en la Comisaría de la Mujer de General Belgrano. "Tengo tres hijos y tengo miedo porque ahora nos amenaza", dijo Marcela a Crónica.