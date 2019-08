Vecinos de María Grande se manifestaron en contra del traslado de los Siboldi

Policiales Domiciliaria para dos hermanos imputados por el triple crimen de Bajada Grande

Dos de los tres involucrados en el triple crimen de Bajada Grande de Paraná, recibieron la prisión domiciliaria. Maximiliano Alexis y Brian Exequiel Siboldi, cumplirán la pena en una vivienda de calle Las Calandrias, en el Barrio Sur, de la ciudad de María Grande.Miguel Cian, explicó aque "fuimos cerca de 400 personas las que nos manifestamos. Hay cosas que como ciudadanos no podemos permitir. Ellos no tienen a nadie acá. Somos un pueblo chico y sabemos que hace un mes se alquiló una casa para que ahora vengan estos hombres. Sabían hace 30 días que les iban a dar la domiciliaria o no se entiende"."No vamos a permitir que se nos atropelle. Vinieron a amueblar esa casa. No podemos permitir que venga gente a cumplir una prisión domiciliaria, no son de acá", comentó.Asimismo, indicó que "entregamos un petitorio al comisario diciéndole que nos aponemos a esto. El comisario se sintió respaldado porque a partir de ahora esto también va a ser responsabilidad de él. María Grande no tiene lugar de rehabilitación para esta gente que lo necesita. La persona que alquiló la casa donde van a estar no es de nuestra ciudad. Va a venir gente extraña a visitarlos"."La Justicia tendría que habilitar un lugar para que se rehabiliten, pero con sus familiares, con gente del pueblo que conozcan, pero esa gente no es de acá, los vecinos no los conocen ni a los Siboldi ni a los supuestos familiares", dijo.Resaltó que "no tienen familiares acá, esa casa estaba desocupada. Tenemos la dirección y todo. Eso se alquiló hace un mes, antes no había nada, no son gente de María Grande".