Quini 6 ganador: "Estoy feliz que lo hayan sacado acá", destacó la agenciera

Sociedad Entrerriano ganó más de 9 millones de pesos en el Quini 6

Una boleta jugada en Entre Ríos se hizo acreedora a más de 9 millones de pesos al acertar los seis números de la revancha del Quini 6. En la mismaLos cupones ganadores se jugaron en Córdoba capital, en la localidad cordobesa de Unquillo y en una agencia de calle Tavella de la Capital del Citrus, según confirmaron desde la Lotería de Santa Fe.Esta mañana, Elonce dialogó con Stella Maris Toñoto, la titular de la agencia Nº778, donde se vendió la boleta que se adjudicó un premio de 9"Así que para mí es una felicidad hermosa. Yo no lo podía creer y tuve que venir a chequear si era así. Pero estoy feliz de la vida", resaltó y se ilusionó en que el premio favorezca a alguien del barrio.Al ser consultada sobre si tiene idea quién podría ser el ganador,y aclaró que "de las jugadas fijas que tenemos no es, así que está descartado. Queda que sea alguien del barrio o alguien que jugó al pasar", sostuvo."Es la primera vez que tenemos un premio tan grande, hemos dado premios más chicos pero no de esta magnitud.En referencia a lo que planean hacer con la comisión que cobrarán, Stella indicó: