El Garrahan fue elegido por Harvard para dictar cursos de investigación clínica

El curso "Principles and Practice of Clinical Research (PPCR)" - en español, Principios y Práctica en Investigación Clínica- que da de la Universidad de Harvard, que comenzó en marzo, se desarrolla en la Oficina de Comunicación a Distancia del Hospital Garrahan.



Este programa, que busca llevar las clases dictadas en Harvard al resto del mundo, se realiza online y ofrece actividades en vivo donde los estudiantes interactúan con profesores de la universidad estadounidense todas las semanas durante nueve meses.



El presidente del Hospital Garrahan, Carlos Kambourian, dijo a Télam que "este acuerdo de capacitación representa un hito para hospital y para la Argentina, porque es uno de los pocos nodos de formación de estas características que hay en América Latina, y va a facilitar que muchísimos profesionales puedan acceder a cursos que se otra manera no podrían realizar".



Kambourian indicó que "el costo de los cursos médicos en Harvard puede ir de 10.000 a 50.000 dólares de acuerdo a la especialidad, se dictan en inglés en la ciudad estadounidense de Boston y duran entre seis meses y un año; por lo que hasta ahora un profesional que quería acceder no sólo tenía que conseguir los fondos para el curso, sino acomodar su vida para mudarse a Estados Unidos durante el curso".



"A través del nodo de educación a distancia que va a funcionar en el hospital los profesionales no van a necesitar pensar como reorganizar sus vidas y carreras para poder formarse, y además estamos contando con el apoyo de la Fundación Garrahan y la Fundación Messi para que los cursos cuesten apenas un tercio de su valor real", destacó.



"Este acuerdo se firmó el año pasado cuando estuvimos de visita en Harvard, dónde ellos destacaron el trabajo que el Garrahan realiza en Argentina y las capacidades con las que cuenta nuestro hospital; ahora estamos trabajando en un acuerdo similar con la universidad británica de Oxford", agregó.



"Este nodo va a permitir que muchos profesionales accedan a capacitaciones de alto nivel a un costo al que puedan acceder y dentro de sus horarios laborales; este espacio de capacitación va a tener un fuerte impacto en el sistema de salud de Argentina en la medida que cada vez más profesionales accedan a nuevos recursos formativos", completó Kambourian.



Actualmente son seis pediatras mujeres -entre 27 y 36 años- las que realizan el curso, pertenecientes a distintos servicios del Hospital Garrahan.



El profesor principal de Harvard para este programa es el neurocientífico Felipe Fregni y la encargada de coordinarlo en la Argentina es Marisa Di Santo, jefa del Servicio de Cardiología del Hospital Garrahan.



Guillermo Chantada, coordinador de Medicina de Precisión del Hospital Garrahan, afirmó que "la medicina avanza día a día por los nuevos descubrimientos que hacemos a través de la investigación clínica, y de esta manera podemos brindar una mejor calidad de vida a nuestros pacientes".



Por su parte, Juan Manuel Liñares, neurocirujano del Hospital Garrahan, ex alumno del programa y quien hoy es el encargado de supervisarlo en la institución, expresó que este programa "cambia la vida de los profesionales, introduce a la investigación, y además se crean redes de trabajo para el futuro".



El curso o hub está dirigido al personal de salud interesado en la investigación científica.