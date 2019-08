Asesinada para robarle $110: Convocaron a nueva marcha en reclamo de Justicia

Mientras avanza la investigación para esclarecer el, la mujer que mataron a sangre fría en Concordia para robarle $110, la hermana de la víctima anteconvocó a una"Preparamos una marcha para seguir pidiendo Justicia por Mariela porquey necesitamos que se esclarezca el hecho", argumentó Silvia Costen a"Convocamos a todos los concordienses para que se acerquen a la marcha del, porque necesitamos de su acompañamiento", sentenció la mujer.Mariela Costen, de 44 años, regresaba junto a Ana García (19) de un boliche bailable, donde habían ido a festejar el Día del Amigo. Las amigas habían decidido emprender el regreso a sus hogares caminando porque no les alcanzaba el dinero para un remis. Cerca de las 4.30hs del sábado 20 de julio, mientras caminaban por Avenida Eva Perón, hasta llegar a la intersección con Brasil, dos hombres a los que ya habían visto en inmediaciones del Casino (una cuadra antes) les apuntaron con un arma de fuego con la orden de no mirarlos y entregar sus pertenencias. Sin embargo, pese a no resistirse y haber entregado los 110 pesos que tenían, uno de ellos disparó contra el rostro de Mariela provocándole graves heridas que desencadenaron en su muerte, dos días después.Al rememorar que ya se cumplió un mes del crimen, la hermana de la víctima aseguró que la familia está "destrozada". "Mis padres ya no son los de antes. Necesitamos que nos ayuden, necesitamos saber la verdad, para darles paz a mis padres, y porque todos necesitamos seguridad", justificó. por el crimen de Costen hay un hombre detenido, con prisión preventiva por 30 días, sospechado de haber participado en el hecho.Y en torno a la otra persona que participó del hecho y se fugó,Quiero que se ponga la mano en el corazón y diga que él lo acompañó. Tal vez no quiera pasar seis o siete años preso, pero será peor si se presenta después porque en cualquier momento lo van a encontrar", apuntó la hermana de la víctima.El fiscal Núñez también hizo saber que se reunió con familiares de la víctima, a quienes escuchó y brindó información sobre la marcha de la causa. De acuerdo a lo que se informó, los familiares de Costen, le hicieron saber que designarían un abogado querellante para que los represente en la causa.