Se negarían a darle clases al asesino de Fuentealba y los acusan por discriminar

Denunciaron a tres docentes ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) por no permitirle estudiar en el Centro de Formación Profesional de Zapala, en la provincia de Neuquén, a un interno y al ex cabo Darío Poblete, condenado a perpetua por el crimen del docente Carlos Fuentealba.



El escrito fue presentado ayer en la oficina del Inadi de Neuquén por la abogada Angélica Muñoz, quien representa a Poblete y al otro preso. Los denunciados son el director del CFP 30, Florentino Quiroga, el profesor de electricidad domiciliaria Héctor Figueroa y la preceptora Natalia Catalán.



De acuerdo con la denuncia, a Poblete le informaron que debido a la cantidad de inasistencias había perdido la regularidad. Para la abogada, Poblete cumple con todos los requisitos de ley, "incluso los días que no pudo ingresar fue porque debían resolver el pedido del profesor Figueroa (no quería recibirlo a Poblete en la institución), por ello las inasistencias no son imputables a mi asistido".



La letrada aclaró que ya el 30 de julio en el Facebook de ATEN Zapala rechazaron la incorporación de Poblete en el CFP 30. La publicación la hicieron a los pocos días de que la jueza subrogante Leticia Lorenzo (el 25 de julio) autorizara al ex policía las salidas para ir a estudiar a dicha institución, que hace 14 años trabaja formando a personas privadas de la libertad.



Lorenzo contempló que el ex cabo cumplía con todos los requisitos de ley e incluso dispuso que en caso de faltar un móvil para su traslado, pueda concurrir al CFP 30 caminando, acompañado por un policía.



En el Centro de Formación hubo reuniones en las que se trató puntualmente este tema, y como por ley está garantizada la educación de cualquier persona privada de la libertad, se terminó informando, ante el rechazo de algunos docentes, que Poblete había perdido la regularidad. Ahora, el Inadi deberá investigar y determinar si se trata de un acto discriminatorio. "Contexto incómodo" El titular del gremio docente ATEN, Marcelo Guagliardo, dialogó con el diario LMN y se mostró sorprendido con la denuncia.



"No nos oponemos a la inclusión educativa, pero hay actividades que se brindan en contexto de encierro, donde hay docentes que están preparados para formar a personas privadas de la libertad", explicó el sindicalista.



Guagliardo admitió que los docentes del CFP 30 estaban incómodos con la presencia de Poblete y aseguró que "la autorización dada por la Justicia pone a nuestros docentes y alumnos en un contexto incómodo porque tienen que compartir el espacio con el asesino de un compañero", detalló el titular de los docentes neuquinos.



Respecto de la denuncia de Poblete y otro interno a tres docentes por discriminación, el líder sindical aseguró: "Que el Inadi venga e investigue lo que haya que investigar, porque acá no discriminamos a nadie ni se le niega el derecho de estudiar a nadie". Y anunció que hoy mantendrá reuniones con los abogados del gremio.