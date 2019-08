Marcharon para pedir que se intensifique la búsqueda de hombre desaparecido

Familiares, amigos y vecinos de Gualeguaychú se concentraron en la noche de este jueves frente a la Jefatura Departamental de policía, para pedir por la búsqueda de Fabio Cortesi a una semana de haber desaparecido.En el lugar se encontraba la madre de 85 años quién se la vio visiblemente conmovida pidiendo por la aparición de su hijo y la continuidad en la búsqueda por parte de las autoridades policiales.También se acercaron a la concentración, el jefe departamental de Policía comisario Cristian Ormachea el subjefe de policía César Primo y también las autoridades judiciales, el coordinador de fiscales Lisandro Beherán y la fiscal Carolina Costa quien tiene a su cargo la investigación.Una de las hermanas leyó un comunicado en nombre de la familia que expresaba: "El jueves 15 de agosto mi hermano Fabio Cortesi se fue de su casa en horas de la madrugada. Tiene 51 años, mide aproximadamente un 1,90, tenía jeans azul, camisa a cuadros, suéter negro, campera negra y zapatos marrones tipo náutico. La última imagen de él es saliendo de su casa y desde ese día no tenemos datos precisos de su paradero por lo cual exhortamos a la policía de Entre Ríos que sigan buscando"."Solicitamos a los vecinos de Gualeguaychú que nos apoyen en la búsqueda, pidiendo también al gobierno provincial y nacional que refuercen la búsqueda de nuestro hermano por lo que no bajaremos los brazos hasta que lo encuentren".Por su parte el jefe policial indicó que "los operativos de búsqueda han sido continuos y lo seguirán siendo, profundizándose los mismos en las próximas horas".El funcionario policial expresó que "no hay ningún dato, ni hipótesis concreta que pueda aclarar el camino de la investigación para poder dilucidar qué fue lo que ocurrió.El jefe de policía dijo que "no han dejado de lado ninguno de los datos proporcionados por parte de los vecinos por lo que se siguieron todas las pistas aportadas".El fiscal Beherán no descartó la posibilidad que se pudiera ofrecer alguna recompensa para poder conseguir datos respecto al paradero de Cortesi. También expresaron qué el celular que llevaba al momento de la desaparición, será peritado para poder recabar datos que pueda tener el mismo".La funcionaria judicial expresó que "además del teléfono, Cortesi llevaba consigo un juego de llaves de su vehículo, documentación personal y no se descarta que también habría llevado alguna suma de dinero".También se informó por parte de las autoridades "sobre el rastrillaje que se realizará en las próximas horas, que será mucho más amplio utilizando tecnología que se sumará al recorrido planificado".Los familiares también volvieron a convocar a los vecinos a sumarse al rastrillaje que emprenderán en las primeras horas de la mañana de este viernes por lo que solicitaron la participación de los vecinos.La imagen de la madre de Fabio Cortesi sentada en una silla al frente de la marcha que se concentró frente a la jefatura departamental de Policía, aferrada con una mano a la imagen de su hijo y con la otra a un bastón, conmovía a los vecinos que se acercaron para acompañar a la familia.Según relatan la dolida madre tuvo que hacerse cargo de los tres hijos cuando estos eran muy chicos debido a la repentina muerte de su esposo.Ella estaba impactada y en un momento de la noche tomó el micrófono y expresó: "Agradezco a toda la gente que nos acompaña, y le pido por favor a la policía, que refuerce la búsqueda, que lo encuentren, porque hace mucho tiempo que se fue, por lo que habría que saber algo sobre él"."Por favor busquen a mi hijo", concluyó con un grito desesperado, según reproduce Maximaonline.Luego mucho de los concurrentes se acercaron para saludarla, para darle fuerza y le entregaron estampitas.