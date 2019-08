Mujer denunció que "perdieron" a su hijo de 4 años en un paseo escolar

Una joven mamá pasó un extenso momento de susto y tensión este miércoles al ver que su hijo de 4 años no bajaba del colectivo en el que fue con sus compañeritos de jardín y maestras a una excursión escolar en la Granja de la Infancia. Buscó en el interior del establecimiento educativo para ver si por casualidad había ingresado y no lo había visto, pero tampoco. Las autoridades, según aseveró, no contaron a los chicos que descendieron del rodado. Tiempo después y por la advertencia de la mujer, el chiquito fue encontrado dormido arriba del micro, que a esa altura ya había sido guardado después de la recorrida.



Sofía Alegre se comunicó a través del Facebook de Rosario3 para relatar lo sucedido y para solicitar que las autoridades le den una "respuesta coherente" sobre el hecho. "Era la primera vez que Natanael iba a un paseo. Estaba con otros padres y madres en la puerta del jardín cuando llegó el colectivo. No lo veía a mi hijo. Una maestra empezó a llamarlo por su apodo, «Nato». Le pregunté a un compañerito y me dijo que «Nato» no estaba ahí con ellos", indicó.



La mamá del pequeño, ante el marco de preocupación, pidió ingresar al jardí. N° 250, situado en Dean Funes al 3700. "Revisé y no lo encontré. La directora llamó a la Granja de la Infancia para ver si estaba ahí mientras una maestra llamaba al colectivero que los había trasladado. Otra maestra que fue a la excursión me preguntó si no se lo había llevado el papá. Me puse muy nerviosa", relató.



Finalmente, Natanael se había quedado dormido arriba del colectivo y nadie advirtió quiénes habían bajado del vehículo. "A los 25 minutos lo trajo el chofer en un auto particular porque el micro ya había sido guardado. Las maestras no habían contado a los chicos que estaban arriba del colectivo, no sabían darme una explicación. Me quisieron hacer firmar un acta, me negué y después fui a hacer la denuncia a la comisaría 18ª", manifestó Sofía.



La joven mamá también hizo una presentación este jueves ante el Ministerio de Educación porque solicita una "respuesta coherente" de las autoridades escolares.