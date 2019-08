Superó la leucemia y cumplió una promesa hecha a sus ídolos de Patronato

Santiago tiene 15 años y hace 7 le diagnosticaron leucemia. Desde ese día, junto a su familia iniciaron una ardua lucha que hoy tuvo su final feliz: los médicos le dieron el alta y podrán volver a su casa de barrio El Brillante en la localidad de San José, departamento Colón."Estuvimos esperando mucho tiempo esta noticia, siempre pensé que iba a llegar y hoy gracias a Dios le dieron al alta definitiva. Tiene que hacer control con su pediatra pero al San Roque no tenemos que volver porque está fuera de peligro", dijo emocionada a, Laura, mamá de Santiago.Para celebrar esta buena noticia, Santi cumplió con un pedido que le hicieron hace cuatro años los jugadores de Patronato cuando lo visitaron en el hospital el día de su cumpleaños y le regalaron una pelota y una camiseta. En esa oportunidad, el ahora ex arquero Sebastián Bértoli y el "Negro" Andrade, "me dijeron que me mejore y vaya a la cancha".Y este jueves, apenas recibió el alta, Santiago fue hasta La Capillita para visitar a los integrantes del plantel, momento que fue muy emotivo para el adolescente y se llevó de recuerdo una camiseta de entrenamiento del Patrón."Me gustó mucho y me invitaron para que vaya a la cancha al partido contra Independiente", contó Santi asin ocultar su alegría. En caso que pueda asistir, será la segunda vez que asista a la cancha a ver a Patronato, ya que en una oportunidad, el mismo Bértoli le consiguió las entradas y pudo asistir al evento deportivo.Con el alta médica, y luego de siete años de una ardua lucha, Santi podrá volver a luchar por sueño de ser futbolista y "goleador" y regresará a los entrenamientos en el Club Atlético Liverpool de su barrio en San José.Laura contó que Santiago empezó con los tratamientos en el año 2012. "Los primeros meses estuvo internado y después viajábamos cada dos o tres días, todo dependía de su estado de salud"."Es algo muy difícil, para cualquier familia, gracias a Dios tuvimos las mejores enfermeras, los mejores doctores y la gente de Arco Iris que fue nuestra familia del corazón. Recuerdo que el Dr. Negri nos dijo que en esto, el 50 por ciento era de la medicina y el otro 50 por ciento de la voluntad de la persona y la verdad que es eso, porque sin la voluntad de él no hubiésemos llegado hasta donde llegamos", indicó.Sobre la visita de los jugadores de Patronato hace unos años en el hospital y el encuentro de este jueves en el Grella con el plantel, Laura se mostró muy agradecida: "No cualquiera va al hospital a visitarlo como fueron ellos el día de su cumpleaños y le llevaron una pelota. Es algo muy hermoso, a él le encanta el deporte y para nosotros que no tenemos la posibilidad de ir a una cancha que te den esa posibilidad, es impagable", indicó para destacar el trato que los jugadores tuvieron con su hijo: "Fue todo muy lindo", puntualizó.