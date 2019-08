Cansada de los robos, escribió carta a los ladrones para invitarlos a tomar mate

El domingo del Día del Niño Verónica llegó a su casa en la ciudad de La Plata, vio que la reja que había colocado hacía 15 días estaba forzada y se le empezaron a caer las lágrimas. Cansada de los robos, escribió una carta dirigida a los ladrones que se viralizó en las redes sociales.Dos asaltos en dos semanas. El récord solo le sirvió para llenar de resignación sus palabras: "Les pido disculpas, pero ya no me voy a poder comprar otra tele, porque llegué al límite de cuotas permitidas. Por eso ni se gasten en forzar puertas y ventanas? que ya no hay más nada", decía el texto que le dedicó a los delincuentes.La mujer contó en una entrevista radial con La Cielo que dudó sobre si debía o no perdonar a las personas que le habían llevado todo. "Ese odio no tiene sentido y no voy a solucionar nada, me dije. Que aprendan, sé que la vida de ellos debe ser una mierda", reflexionó.En las redes sociales se permitió, además, dejar una suerte de mensaje aleccionador para los ladrones: "Les dejo una frase de una peli re linda que quisiera que tengan presente y que la usen en momentos de tristeza, cuando se sientan desahuciados como ahora yo: ´La vida a veces duele, a veces cansa, a vece hiere. Ésta no es perfecta, no es coherente, no es fácil, no es eterna, pero a pesar de todo, ¡LA VIDA ES BELLA!´".Después cerró su texto con una invitación. "Algún día también pasen a tomar unos mates, total ya saben cuándo no estoy y conocen mi casa mejor que yo". Por su parte, la policía le hizo saber que ya tenían identificados a los sospechosos y le prometieron que "los van a agarrar".