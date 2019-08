Harán una vigilia a una semana de la desaparición de un hombre en Gualeguaychú

Se cumplió una semana desde que Fabio Cortesi, de 51 años, se alejó voluntariamente de su hogar en Gualeguaychú y no surgen rastros certeros para ubicarlo.En ese marco, la familia de la víctima convocó a una "vigilia" este jueves 22 de agosto a las 20.30, en la Plaza San Martín, frente a la Jefatura Departamental.Según ese posteo se le pedirá "a las autoridades competentes sigan trabajando en la búsqueda de Fabio Cortesi". El mensaje es directo para la fiscal a cargo de la investigación, Carolina Costa, y el jefe de la Policía Departamental, Cristián Hormaechea.Luego se agregó que la familia "no se queda de brazos cruzados" y no cederá a detener los rastrillajes, que este miércoles se concetraron en Costa Uruguay Norte donde Cortesi trabaja como vacunador de SENASA.Lisandro Cortesi, sobrino de Fabio, confió a R2820 que siente "una tristeza tremenda porque no aparece y no se encuentra más ningún dato". Además destacó que al surgir una información se realiza una revisión por la Policía y a través de las cámaras de seguridad y suelen descartarse rápidamente por ser erróneos.