Le secuestraron la moto en un control y cuando fue retirarla estaba dañada

Sobre lo ocurrido, Orlando Ríos, señaló: "Me retuvieron la moto el sábado 3 de agosto a las 11 de la mañana en un control en calle 11 de Noviembre y Avenida Monseñor Tavella. Los policías me dijeron que ellos le iban a sacar fotos para ver el estado de la moto, entonces yo me quedé tranquilo, junté el dinero para retirarla, fui y pagué lo que tenía que pagar pero cuando fui a retirarla mi moto estaba rota y nadie se hace cargo".



"Cuando los muchachos me entregaron la moto me encontré con que tenía la cacha quebrada; en ese momento les pregunto qué le pasó a mi moto, ahí uno de los inspectores me contestó que ellos no tenían nada que ver y me dijeron que tenía que ir a reclamarle a la policía porque habían sido ellos los que me la habían secuestrado".



En ese sentido, Ríos agregó que "enseguida me fui hasta la policía a reclamarle y me dijeron que ellos la retiraron del lugar en buen estado y que eso había quedado constatado y dijeron que, supuestamente, la policía la había entregado en perfecto estado".



Asimismo, agregó a diario El Sol: "La verdad es que no sé qué pasó con mi moto, me la secuestraron en buen estado y ahora se pasan la pelotita entre la gente de tránsito y la policía pero nadie me da una respuesta porque cuando me la secuestraron estaba en buenas condiciones y ahora tiene la cacha quebrada y nadie se hace cargo".