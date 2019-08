Denuncia que la operaron por cálculos, sufrió infección y le extirparon el riñón

Una mujer de 50 años oriunda de Colón radicó en Fiscalía una denuncia penal por la presunta comisión de un hecho delictivo tipificado en los Artículos 90º, 91º y 94º del Código Penal Argentino contra el profesional médico que la atendiera en una clínica céntrica de la ciudad de Colón y le causara daños en su salud.



Según detalló su abogado defensor, Ernesto Figún, la mujer manifestó que en el año 2014 se realizó una intervención quirúrgica en un riñón y desde entonces sufre patologías que comprometen su estado de salud en general hasta llegar a un estado de peligro de vida.



"En la clínica ingresó por un tema de cálculos en el riñón, esto se tendría que haber solucionado por una endoscopia y no por una operación. La operación la arrastró a un estado de infección en el riñón que terminó con la extirpación del mismo", detalló Figún.



Según indicó el abogado, el restante riñón habría quedado muy comprometido luego de la intervención, por lo que actualmente la mujer estaría en curso de diálisis y trasplante de órgano, informó La Pirámide.



"Luego de la operación estuvo cinco días internada, se le dio el alta médico y ahí comenzaron las infecciones. En la clínica la derivaron a otro médico, pero este no la quiso tocar. Sus familiares preocupados por la mujer la llevaron entonces a Crespo, donde finalmente la derivaron a Paraná y podría mejorar su calidad de vida" comentó el abogado.



Finalmente, Figún señaló que la mujer denunció penalmente un hecho de mala praxis, la Fiscalía investigará hasta saber si fue así o no. "Denunciamos penalmente porque consideramos que es un delito continuado, porque se originó en 2014 y continúa hasta la fecha porque la vida de la señora sigue en peligro", explicó.