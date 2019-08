Murió la entrerriana más longeva: Había cumplido 119 años en julio

Primer documento

Una vida dura

48 presidentes

Natalia Reynoso nació en la localidad rural de Médanos, Departamento Islas del Ibicuy, el 27 de julio de 1900. Vivió la mayor parte de su vida en el campo. Trabajó en estancias y fue una de las pocas mujeres que se dedicó a domar caballos. Tuvo 9 hijos, de los cuales le sobrevive uno. Esta madrugada falleció. Es velada en el Cementerio Norte, hasta mañana a las 9.El pasado 27 de julio había llegado a los 119 años de vida, ocasión que celebró junto a su hijo, nietos, bisnietos y tataranietos.En diálogo con, su nieta Mirta había contado algunos de los gustos de la centenaria abuela. "Le gusta mucho comer carne, es uno de los platos preferidos de la abuela, que come sola y antes de hacerlo mira el plato para saber si tiene un poco de carne".La tatarabuela nació a la vera del tren en lo que hoy es la localidad de Médanos, poblado que se encuentra en el departamento Islas del Ibicuy, aunque en aquellos lejanos años la entonces Estación, y buena parte del sur del delta entrerriano, pertenecía al departamento Gualeguaychú.Llegar al lugar era toda una aventura y una de las vías de comunicación las marcaba la vía del ferrocarril. Tiempos en el que los nacimientos en parajes alejados de centros urbanos no se documentaban.Tal es así que Natalia tuvo su primer documento recién cerca de los 50 años, y nunca se encontró su acta de nacimiento, por lo que se duda de la existencia del mismo.Hace unos años, en base a una serie de testimonios, Mariano Bustamante (Registro Civil de Gualeguaychú), le entregó un nuevo DNI en donde se destaca que nació el 27 de Julio de 1900. Año en que ejerció la presidencia de la Nación Julio Argentino Roca del Partido Autonomista Nacional.Esta madrugada, cerca de las 5, Natalia Reynoso falleció. Será velada hasta el miércoles a las 9 de la mañana en el Cementerio Norte.Trabajó siempre en el campo, donde tuvo a nueve hijos, de los cuales solo vive Mario, con el que transcurre sus días en el barrio Hipódromo.A Natalia le gustaba andar a caballo y era una de las encargadas de domarlos, lo que hasta hace muy poco tiempo era una tarea exclusiva de los hombres. También se desempeñó como puestera en una estancia. No fue a la escuela y muy pocas veces al médico.Sus padres, Paula Gutiérrez y Pedro Reynoso, pasaron la barrera de los 100 años, lo que de alguna manera, explica la longevidad de la tatarabuela.Desde entonces pasaron 48 presidentes, algunos de ellos interinos en el 2001, y de facto. Vivió los dos gobiernos de Hipólito Irigoyen, el golpe militar de José Félix Uriburu en 1930, los tres mandatos de Juan Domingo Perón, los derrocamientos de Arturo Illia y María Isabel Martínez de Perón, la restauración de la democracia en el 1983, con la asunción de Raúl Alfonsín, tras siete oscuros años de gobierno de facto.El intendente Municipal, en 1900, era Emilio Marchini, y Leonidas Echague, el gobernador de Entre Ríos.